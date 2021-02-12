牛年港股策略︰趨吉避凶 股運亨通
2021年02月12日 23:42
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港股牛年勢再衝高。
新春伊始，恭祝各位讀者金牛年萬事勝意，財運亨通！港股鼠年當運，北水大舉南來，恒指升抵3萬關，多個板塊輪流炒作。金牛賀新歲，股民都想乘勝狙擊，賺個盆滿缽滿過肥年！今日就同大家講金牛年的投資宜與忌，助大家趨吉避凶，旗開得勝！
想了解金牛年的市道走向，可先睇睇牛的特性。所謂「牛脾氣」，牛的個性老實刻苦、有耐性、個性獨立、誠信可靠，但另一角度看就比較固執、獨來獨往、只懂克守，少了點靈巧。
故此，股民在金牛年投資，首先切忌頑固，要懂得變通，例如跟炒板塊，要訂下止賺或止蝕位，到位後要嚴格執行，別貪勝不知輸，磨爛席，同時要適應資金市，面對不同板塊的資金流變化，要提高對資金流動的敏感度，才能把握炒作機會。
此外，股民宜謙誠看待革新，所指是新經濟的發展動力、多勤力做研究分析、敞開心扉接受新事物，才能坐上新經濟股的快車！事實上，在數碼年代，交易、消閒等領域都出現重大變化，比如過去簡單直接的運輸業，如今結合大數據運作，提升效率之餘，商機亦變得多元化，故必須以一個開放的態度認識和了解新經濟，才能在這數碼時代投資致勝！
投資者在學懂了金牛年的投資心態後，再看看股市各板塊的投資宜與忌！
【宜：保健潮流未變 生科藥企吸金】
鼠年醫藥及保健股勢頭強勁，恒指成分股中，以往兩年醫藥股均成最大贏家，繼2019年中國生物製藥(01177)成為藍籌升幅最大股份後，藥明生物(02269)去年接力，升2.13倍，為表現最好藍籌股。今年醫藥股有望繼續表現強勁，但所指是集中在與生化科技相關的醫藥股，單靠傳統藥物的醫藥股或會跑輸同業及大市。
藥明生物於8月份恒指季檢擊敗美團(03690)染藍，在3隻醫藥相關的藍籌股之中市值最大。若純以公司業務來看，該股有別於傳統的藥品公司，其業務主要為藥物研發外包服務，即是為製藥公司提供由研發至生產過程的端對端服務，因此公司只要簽訂合約項目，不論成功與否，仍能取得穩定的收入來源。公司去年中期業績收入達19.4億元人民幣，而股東應佔溢利按年擴大63.6%。
疫情期間，公司截至6月份的綜合項目數共286個，按年增加27.7%，而未完成訂單總量(包括未完成服務訂單及未完成潛在里程碑付款)大增1.04倍，其中未完成服務訂單增加2.32倍，可見公司的業績增長尚未見頂，加上公司成功推出「贏得藥物分子」戰略，從而在研發管線中引入更多後期項目以提高收益，並從同業手中獲取更多藥物分子項目。
藥明生物旗下Wuxi Vaccines與一家領先疫苗公司簽訂未來20年的合約，總值30億美元，料2022年起帶來收入貢獻。疫苗相關業務相信是今年公司增長的重要動力，涉及新冠服務的訂單價值共達5.28億美元。而去年多次股東折讓配股無阻股價屢創新高，反映股份具長線投資價值。此外，板塊內，阿里健康(00241)及平安好醫生(01833)都是焦點股，投資者可以逢調整收集。
【宜：科網股續領軍 阿里有望翻身】
展望金牛年，科網股仍是重點投資板塊。當中，騰訊控股(00700)在年初以來已迭創新高。相對地，阿里巴巴(09988)因螞蟻集團事件，受官方打壓整頓金融科技業務，令股價受壓，料估值已充分反映政策風險，可逢低收集，若以大成交突破270元可加注，首季有望挑戰歷史高位309.4元，並會繼續發力追落後，重要支持在220至230元區域。
事實上，阿里本身基本面不俗，根據最新發布去年12月底止第三財季業績，各項表現均勝市場預期，集團期內收入達2,210.84億元人民幣，較去年上升37%。歸屬於普通股股東的淨利潤按年增長52%至794.27億元人民幣。重點業務雲計算首次轉虧為盈，EBITA錄得2,400萬元，其首席財務官武衛在第二季業績會曾表示，雲計算業務在兩個季度以內能實現盈利，意味着較預期中快。雲計算收入達161.15億元，按年增長50%。
即使集團面臨內地反壟斷等監管政策，阿里的核心商業保持穩健增長，中國零售市場年度活躍消費者達7.79億名，單季增長2,200萬名。另外，公司加碼投資新業務，包括訊息流、直播、淘寶特價版等。其中淘寶特價版的每月活躍用戶突破一億戶，有望將業務拓展至低線市場。多間大行維持其跑贏大市或買入評級，有鑑於經濟數碼化趨勢不變，公司為數碼化商業服務領域的龍頭，加上公司估值已調整至較低水平，故看好中長線競爭力。
針對科網股，作為市場參與者，建議投資組合內要佔有一定比重。若以5大科網股作核心持股，總計是10分的話，騰訊及阿里可合共佔4至5分，美團(03690)、小米(01810)合共佔3至4分，其餘押注快手(01024)。
【宜：大市成交勢旺 港交所可長揸】
古時牛最大的本領，是協助耕種。一分耕耘，一分收穫。今年股市耕耘，至少在上半年，「水頭」勢會維持充足，即在各大央行繼續放水之下，市場流動性維持充裕。大量北水南下買貨，加上來港上市的明星中資科企愈來愈多，港股交投有望保持暢旺，最直接的得益者，當然是香港交易所(00388)，有貨可以繼續長線持有，並可以逢回吐逾一成便入市分注收集。
此外，部分中資券商股亦可以關注，包括中金公司(03908)。此股騰訊與阿里皆有投資，而且做不少中企境外融資中介，有望受惠於行業暢旺，股價已經由高位25元水平回落近兩成，20元或樓下可以分注收集，重要支持在17元水平，年內有望再度破頂。
【忌：舊經濟股弱勢未除 銀行買唔過】
於日前掛牌的快手，上市後股價倍升，市值已逾1.65萬億元，差不多等於兩間滙豐控股(00005)，這說明新經濟股仍為資金所向，投資者願意付出高溢價。相反，傳統經濟股仍然備受冷落，估值未脫弱勢。相信在金牛年大部分時間，這種強弱情況仍然會繼續。
事實上，市場憧憬疫苗推出後，經濟會大幅反彈，但今年各地防疫措施仍難完全退場，單單航空業前景仍未許樂觀，故如今最大風險，是經濟復甦的憧憬一再落空，故針對傳統金融股，特別是銀行股仍然要小心，只宜在技術上極度超賣下才出手博反彈，別貪股息或落後衝入市，免得浪費資本的機會成本。
此外，美國前總統特朗普在卸任前針對3大中資電訊股作出制裁，涉及系內的中國移動(00941)、中國電信(00728)及中國聯通(00762)股價一度大幅波動，更招到在紐約交易所被除牌之禍，雖然未知拜登政府取向，但相信仍會有手尾，不建議沾手這類股份。
【忌：收租股前景飄忽 值博率不高】
雖然不少評論認為隨着疫情逐步回穩，本地旅遊及零售有望改善，從而有利零售及收租股大反彈，但股民需留意，過去一年的疫情下「宅經濟」興起，已改變了商業及生活模式，只怕回不了頭。
寫字樓失去一班大客，即使疫後經濟改善，相信租務亦難返疫前高峰。至於零售，沒錯有望受惠經濟復甦，但傳統零售不一定是大贏家，反而，網上零售有望成長線將軍，故選股亦宜奉行「牛」的勤奮，多做功課，研究不同股份的商業模式，是否切合互聯網及數碼經濟的環境，始能找出股市贏家！