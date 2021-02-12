牛年港股策略︰趨吉避凶　股運亨通

新春伊始，恭祝各位讀者金牛年萬事勝意，財運亨通！港股鼠年當運，北水大舉南來，恒指升抵3萬關，多個板塊輪流炒作。金牛賀新歲，股民都想乘勝狙擊，賺個盆滿缽滿過肥年！今日就同大家講金牛年的投資宜與忌，助大家趨吉避凶，旗開得勝！

想了解金牛年的市道走向，可先睇睇牛的特性。所謂「牛脾氣」，牛的個性老實刻苦、有耐性、個性獨立、誠信可靠，但另一角度看就比較固執、獨來獨往、只懂克守，少了點靈巧。

故此，股民在金牛年投資，首先切忌頑固，要懂得變通，例如跟炒板塊，要訂下止賺或止蝕位，到位後要嚴格執行，別貪勝不知輸，磨爛席，同時要適應資金市，面對不同板塊的資金流變化，要提高對資金流動的敏感度，才能把握炒作機會。

此外，股民宜謙誠看待革新，所指是新經濟的發展動力、多勤力做研究分析、敞開心扉接受新事物，才能坐上新經濟股的快車！事實上，在數碼年代，交易、消閒等領域都出現重大變化，比如過去簡單直接的運輸業，如今結合大數據運作，提升效率之餘，商機亦變得多元化，故必須以一個開放的態度認識和了解新經濟，才能在這數碼時代投資致勝！

投資者在學懂了金牛年的投資心態後，再看看股市各板塊的投資宜與忌！

【宜：保健潮流未變 生科藥企吸金】

疫情期間，公司截至6月份的綜合項目數共286個，按年增加27.7%，而未完成訂單總量(包括未完成服務訂單及未完成潛在里程碑付款)大增1.04倍，其中未完成服務訂單增加2.32倍，可見公司的業績增長尚未見頂，加上公司成功推出「贏得藥物分子」戰略，從而在研發管線中引入更多後期項目以提高收益，並從同業手中獲取更多藥物分子項目。

【宜：科網股續領軍 阿里有望翻身】

事實上，阿里本身基本面不俗，根據最新發布去年12月底止第三財季業績，各項表現均勝市場預期，集團期內收入達2,210.84億元人民幣，較去年上升37%。歸屬於普通股股東的淨利潤按年增長52%至794.27億元人民幣。重點業務雲計算首次轉虧為盈，EBITA錄得2,400萬元，其首席財務官武衛在第二季業績會曾表示，雲計算業務在兩個季度以內能實現盈利，意味着較預期中快。雲計算收入達161.15億元，按年增長50%。

即使集團面臨內地反壟斷等監管政策，阿里的核心商業保持穩健增長，中國零售市場年度活躍消費者達7.79億名，單季增長2,200萬名。另外，公司加碼投資新業務，包括訊息流、直播、淘寶特價版等。其中淘寶特價版的每月活躍用戶突破一億戶，有望將業務拓展至低線市場。多間大行維持其跑贏大市或買入評級，有鑑於經濟數碼化趨勢不變，公司為數碼化商業服務領域的龍頭，加上公司估值已調整至較低水平，故看好中長線競爭力。

【宜：大市成交勢旺 港交所可長揸】

【忌：舊經濟股弱勢未除 銀行買唔過】

事實上，市場憧憬疫苗推出後，經濟會大幅反彈，但今年各地防疫措施仍難完全退場，單單航空業前景仍未許樂觀，故如今最大風險，是經濟復甦的憧憬一再落空，故針對傳統金融股，特別是銀行股仍然要小心，只宜在技術上極度超賣下才出手博反彈，別貪股息或落後衝入市，免得浪費資本的機會成本。

【忌：收租股前景飄忽 值博率不高】

雖然不少評論認為隨着疫情逐步回穩，本地旅遊及零售有望改善，從而有利零售及收租股大反彈，但股民需留意，過去一年的疫情下「宅經濟」興起，已改變了商業及生活模式，只怕回不了頭。

寫字樓失去一班大客，即使疫後經濟改善，相信租務亦難返疫前高峰。至於零售，沒錯有望受惠經濟復甦，但傳統零售不一定是大贏家，反而，網上零售有望成長線將軍，故選股亦宜奉行「牛」的勤奮，多做功課，研究不同股份的商業模式，是否切合互聯網及數碼經濟的環境，始能找出股市贏家！