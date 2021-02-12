中國消費新潮流！熟知「Z世代」習慣股海尋寶

近日監管風險排山倒海的螞蟻集團之前主動調低年輕人的信貸額度，揚言要「倡導更理性的消費習慣」。顧問機構麥肯錫發表報告，指內地「Z世代」(其定義為1996至2010年出生的人)出生並成長在中國經濟「高歌猛進」時代，對於自己未來收入增長充滿信心，因此更易產生超過預算的衝動消費，近半受訪內地「Z世代」認同自己會率性購物，比率遠高於澳洲、日本和南韓的同齡人。

然而，亦有內媒早前專文探討現今內地年輕人對於消費的內心世界時指出，時下一大趨勢是「下沉」，大意是隨着年紀漸長，不再向名牌的「品牌溢價」奉上血汗錢，因為不值得。這是否為內地經濟下滑、消費降級「洗地」見仁見智，惟當中的投資機遇不得不察。

該報道以7位年齡介乎24至35歲年輕人的「獨白」為主，如很多商品「貼的牌子不一樣，但老家同根同源，都是從義烏(浙江省的一個縣級市，以小商品批發聞名於世)流出來」；以前「很驚訝竟然有我的同齡人在用拼多多……因為在我看來，逛這些平台，找人『砍價』是老年人才會喜歡的事」，但現在「已被拼多多成功『拿下』，我現在使用它的頻率，已經超過了淘寶」。

泡泡瑪特創辦人王寧之前接受內媒訪問時表示，「上一代人物質相對匱乏……父母那一代多數都在為房子、車子和戶口等基礎的物質生活奮鬥。而現在愈來愈多的年輕人追求生活，而不是生存，他們嚮往更美好生活，追求精神滿足，他們更加富足，而且是精神上的富足」。

誠然，「一樣米養百樣人」，社會總有一群人不介意做「月光族」，一群人精打細算。麥肯錫認為，鑑於中國「Z世代」將成為「內地消費的下個增長引擎」，要留意的趨勢包括近半受訪者表示自己會忠於喜愛的品牌，但條件就是要滿足他們對「獨特」的渴求，事關逾半受訪內地「Z世代」偏好提供個性化產品或訂製服務的品牌，比率高於澳洲、日本、南韓。

渠道方面，內地「Z世代」更習慣「全渠道購物」，以服裝為例，近四成受訪者表示會先去門店看實物，回家後才在網上平台「扑槌」，而且逾四成人將網上口碑列為購物決策3大因素之一，比率高於年紀較大的人。

【B站新招谷收入 拓用戶熱捧內容】

現於紐約掛牌的影片平台嗶哩嗶哩(B站)盛傳即將來港第二上市。說它具年輕人消費概念應該沒太大爭議，事關內媒指出，18至35歲佔其用戶大約八成。該公司副董事長兼首席營運官李旎早前接受內媒訪問時表示，「B站」的商業模式不是由網企最傳統的用戶帶動廣告收入，而是靠用戶為喜歡的內容解囊消費。

「B站」業務以收入佔比依次為網絡遊戲、增值服務(影片)、廣告及電子商貿，但近期最受資本市場看重的是其開始大力發展自家節目，主要例子有綜藝節目《說唱新世代》和網絡劇《風犬少年的天空》，據報公司去年第三季度日均活躍用戶(DAU)人數按年增長42%至5,300萬，其中8月份活躍用戶人數突破兩億，期內日均使用時長超過一小時，達81分鐘。

談及為甚麼要殺入原創內容，李旎表示，嗶哩嗶哩的業務和戰略核心依然是創作者(UP主)生態，它能扣住活躍度和消費高的用戶，過程中公司不用怎樣花錢便能獲取用戶。至於自家製作的方向則基於「UP主」生態，如年輕人很喜歡動畫，「B站」遂有豐富的動漫次文化圈，才製作動畫，而這樣做可以反過來刺激網民的創作，繼而推動會員收入，而且看過「B站」自家製作的人可望留在平台收看「UP主」的創作，形成良性循環。

她續指，幾年前內地整個影視行業的成本被抬得很高，一眾平台只顧搶用戶和瀏覽量，並無成熟的收費模式，故「B站」當時決定先壯大「UP主」生態，形成自己的優勢，再殺入自家節目戰場也不遲，反正影視行業本來就很完整，不會因早些進入就有優勢，而現在公司累積了國產動畫和紀錄片等幾種節目後「知道之後應該怎麼去做了」，同時會「堅決發展」電競，因這是當下年輕人最喜愛的體育賽事之一。

券商富瑞看好「B站」網民及自家製作的「雙引擎」策略，指該公司自製動畫及遊戲儲備相當豐富，預計其月均活躍用戶(MAU)明年第四季將達到2.73億，比去年第三季再多38%，而非遊戲業務的變現周期才開始了不久。

於社交網站自號「Carly醬」的李旎談及工作心得時表示，湊夠一個營運指標有「N種辦法」，但不能捨本逐末，一味追求短期目標恐會泥足深陷，就如用戶，它的質量是如何？「如果DAU、MAU的來源是有問題的，我們寧願不要那麼高的數據」。

她又認為，凡事「不要先去想退路，因為所有事情都可能會失敗……原來你只要不找藉口、不找理由，逼着自己去學習，去找到跟你一起並肩作戰的人，你就相對更有可能做成一件事」，而且「有時候選A選B都是對的，錯的是在A和B之間來回搖擺」。

【年輕人選股風格影響市場】

不僅捕捉年輕人的消費心理愈益受到重視，連他們怎樣投資亦然！美銀證券全球策略師伊斯拉埃爾(Haim Israel)接受日媒訪問時直言，「Z世代」是首個重視企業ESG(環保、社會及管治)的世代，現時市場之所以看重ESG，某程度上也是因他們而起！

「Z世代」的定義家家機構不同，這次美銀的調查是指在1996至2016年出生人士。伊斯拉埃爾稱，這個世代的年輕人視自己是世界公民，常常循社交網絡平台接觸異國文化，對待事物亦不會單從本國出發，並且很在乎自己能在社會發展貢獻甚麼，「不論思想和行為都跟對上的世代截然不同」。

跟其他機構的結果類似，伊斯拉埃爾指，「Z世代」消費重視感受和體驗，「可以為了擺姿勢影靚相而買一條牛仔褲」，客戶看到上述分析結果後普遍感到驚奇。而到了投資領域，他們不如長輩着重估值和每股盈利，反而更喜歡ESG紀錄優良的公司！就算這班年紀最大也只是剛踏入社會的年輕人，手上資金不如父執輩多，他直言，「Z世代」收入這10年內將以5倍幅度急增，其影響無法估量。