美股3大指數創收市新高　道指全周累升1%

美國股市周五(12日)先跌後回穩，3大指數齊創收市新高。道指收報31,458點，升27點或0.09%；標指收報3,934點，升18點或0.47%；納指收報14,095點，升69點或0.5%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累升1%、1.23%、1.55%。

近期美股炒風熾熱，據外電統計顯示，過去20日平均每日成交量達158億股，稍低於去年3月25日疫後市場恐慌高峰時161億股的至少10年高位。Pepperstone研究主管Chris Weston指出，市場出現很多瘋狂投機的迹象，這部分由於散戶參與爆升造成。

不過，Kleinwort Hambros投資總監Fahad Kamal指出，市場仍受疫苗的樂觀情情帶動，但對他來說，第四季業績表現是更大的因素，稱雖然市場現時估值高企，盈利前景看俏對股市帶來支持。

個股方面，儘管疫情對業務的打擊仍未結束，但迪士尼仍意外地扭轉連續兩季虧損，加上近年發展重心視頻串流平台Disney+上季用戶數目大增逾2,100萬，惟迪士尼股價周五收報187.67美元，跌1.7%。

旅遊網站Expedia上季每股虧損2.64美元，多過市場預期的1.97美元，收入亦遜預期，反映疫情反彈及封鎖措施的影響。Expedia股價全日下挫2.27%。

此外，專注女性市場的約會交友程式Bumble周四於納斯達克交易所掛牌，股價首掛即大漲63.5%，周五再升7.32%，收報75.46美元。