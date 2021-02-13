1周10大驚奇：少年股神湧現　背後竟是世代文化變革？

轉眼間，2021年已踏入農曆新年，全球股市欣欣向榮賀新春。回首在2021開年首周，提及美國因「派錢」效應，或許到了4月才是冧市之時，本周又有甚麼訊號？雖然股民有錢賺，但背後也是場世代悲劇...

【1、萬般皆下品 讀書更糟糕？南韓乍現股市神童 背後是場世代悲劇...】

南韓一名12歲男童權俊(音譯)，去年靠買股勁賺43%。現在他每天起床第一件事就是看財經新聞，並夢想成為下一個「股神」巴菲特。不過，根據往績，每逢股市出現「少年股神」，往往是升市末路之時。

報道指出，南韓KOSPI指數去年4月剛從10年最大跌浪反彈之際，權俊求母親替他開股票交易帳戶，並用自己的2,500萬韓圜(約17萬港元)儲蓄作本金。他說：「我真的很認真說服父母幫我開戶，因為我相信電視上專家說，這是個10年一見的機會。」他表示，巴菲特是其榜樣，比起短炒，他更希望能長期持有投資倉位10至20年，讓獲利最大化。

目前南韓有許多像權俊這樣的新鮮人，利用儲蓄買入「藍籌股」，尋求「價值投資」。這些散戶很多都是十幾歲、甚至更年輕的青少年。事實上，去年南韓散戶的交易額佔南韓股票交易總值超過2/3，2019年時佔比僅48%。

這股風潮興起主要是股市吸引了對教育系統幻滅的南韓家長，加上在家工作的「千禧世代」紛紛投身。權俊的母親說：「我常想，在現在這個時代，大學文憑是否還那麼重要？」她透過讓權俊多接觸商業，激發他對股市的熱情，而非一味補習上課。「現在的世界已不一樣，成為一個『獨一無二』的人或許比較好。」李恩珠擔心，就算給兒子接受好的學校教育，也無法幫助兒子對抗日益減少的工作機會。

【2、「佔領華爾街2.0」 散戶要學的12件事...】

講起股市，美國散戶自1月起炒出名堂，被視為「佔領華爾街2.0」，一隻GameStop(GME)造就網絡充斥一夕致富或賠光的故事，更多散戶處於兩者之間。單就此事件，散戶應怎樣做才能多賺一點或少輸一些？美國著名財經專欄作家Michael Sincere提供以下建議：

1、別沽空你並未持有的股票或股票選擇權。交易GME蝕最多的人是「無貨沽空」。

2、若持股大漲了但沒有賣，應該在「打和點」(不賺不輸)就認輸，免陷入愈蝕愈多的陷阱，沒賺總比蝕錢好。

3、賣股票千萬別固執。許多散戶眼見持股大漲後又跌，抱著「把錢再賺回來」的心理而拒絕賣出。好運的話，可能要等經年累月股價才會漲回來，或一直持有至除牌或至死也未能回家鄉。

4、見好就收。當股份狂升時，不妨全數出清或賣掉一半，沒有人能估到頂。

5、操作投機股(有如賭博)別玩太大。要想想若押錯方向，可能賠得很慘。

6、別指望交易狂熱永遠持續。

7、停止誇耀自己賺多少錢。這種洋洋得意的興奮感可能為時短暫。

8、採用「停止時間」。在大賺一筆後，設定某天或某個時間賣出。

9、要賣就賣一半或全部。賣太早，只能瞪着股價繼續飆升，賣太遲則會虧錢，故賣一半是合理。

10、如果某隻股票害你輸錢，別復仇。在股市賺蝕乃常事，別陷入企圖翻本的情緒陷阱。

11、大賺或大賠後，小額操作。若對某隻股票懷有難以消除的強烈情緒，包括憤怒或想復仇，宜少量為之。

12、勿承擔太多風險。永遠別拿你輸不起的錢投入股市。

【3、內地富貴買GME暫帳輸 仍因信「世代變遷」持有】

提到GME事件，本周有報道指出，內地富豪孫宇晨在Reddit推動的暴漲高潮時買入1,000萬美元GME。儘管悉數被「蟹」，但他仍預測，隨着年輕人湧入金融資產，投資模式將發生轉變。

他準備繼續持有1月底在接近高位時買入的股票，還買了100萬美元的AMC股票和100萬美元的白銀。他稱，持有的GME股票市值已降至200萬美元，意味帳面損失高達80%。

不過，他說：「我認為我將繼續持有，即使賠錢，仍相信這是一個模式的轉變。過去我們都聽從金融分析師的建議，如今人們將做出自己的決定。」

孫宇晨是「新經濟」支持者，2019年在「股神」巴菲特的年度慈善拍賣中，花費創紀錄的460萬美元共進午餐，成為頭條新聞。

【4、「80後」主導金融起義 世代仇恨續深化】

上述富豪的想法未必全對，也不無道理。美國近期掀起散戶革命，一場GME挾大戶淡倉事件，被視為金融市場民粹化，背後策動的帶頭人更是30出頭的「80後」，令「世代矛盾」在經濟層面上顯露無遺！有分析警告，這將是長期抗爭的開端，GME事件絕非冰山一角，投資者宜盡早扭轉思維。

一年一度，雲集全球工商、政治及經濟等領袖，共商環球最緊迫問題的世界經濟論壇(WEF)發表最新報告，就提到「世代矛盾」是頭等大事之一，尤其新冠肺炎疫情給人類帶來嚴重威脅，將千禧一代(泛指1982至2000年出生)推入多重困境，並可能破壞全球應對氣候變化的努力。世界各地的年輕人不僅要面臨繼2008年後，本世代的第2次全球危機，而且可能會錯失未來10年的發展機會。

報告預警，工作職位流失、數碼鴻溝擴大、社會互動中斷，以及市場突變，都可能導致非常可怕的後果，令全世界大部分人口喪失向上流動的機會，尤其是年輕一代，形成「世代矛盾」無法挽回。

世界經濟論壇常務董事Saadia Zahidi稱，「千禧一代」中年齡偏長的一撮人，即是現在30多歲的人或統稱「80後」，經歷了2次危機：他們剛剛工作時，就遇上2008至2009年全球金融海嘯，現在又遇到了這場大規模經濟衰退，使他們的職業黃金生涯在這2場危機之中度過，積怨甚重。對於偏年輕的「千禧一代」和Z世代（泛指1996年至2016年出生）來說，他們亦已面臨氣候危機，眼白白看到災難步步逼近。值得留意的是受疫情影響的這2代人面臨雙重困擾，而他們將塑造出今後30至40年的經濟和社會面貌，社會危機無疑迫在眉睫。

相比其父母或二戰後出生的一輩，就業環境不明朗亦困擾着年輕一代。國際勞工組織(ILO)估算，疫情對勞動市場構成的衝擊，相當於流失2.55億個全職工作，儘管目前經濟出現復甦迹象，就業市場在去年所遭受的損失仍難以在今年完全復原，當中又以女性與年輕打工仔受創最重。根據報告，15至24歲工作人口所流失的就業率為8.7%，遠高於整體的3.7%，凸顯年輕人極有可能陷入「失落世代」的危機，受衝擊最大的行業分別為旅宿、食品服務、零售及製造業。

ILO表示，在基本情景下，今年全球工時仍將比2019年第4季，亦即疫情爆發前減少3%，相當於流失9,000萬個全職職位。即使是樂觀假設，今年全球工時仍將比疫情爆發前減少1.3%，主要取決於各國遏制疫情的進展及消費者與企業信心回升的幅度。

不過，國際社會未曾正視年輕人所面對的問題，成為今次「金融革命」的導火線之一。一項針對企業界、政界和學術界超過650名WEF成員進行的調查發現，「青年幻滅」的風險仍被社會廣泛忽視。然而，這將在短期內成為世界面臨的關鍵威脅。如果這一代年輕人缺乏把握未來的機會，又對當下的經濟和政治機制失去信心，得來不易的社會成就可能會毀於一旦。

WEF報告稱，國家、企業和國際社會在面臨風險時應積極採取行動，而非消極應對。報告表明，從未來10年的風險發生概率和影響來看，「青年幻滅」仍是一大關鍵問題。社會分裂、不確定性和高度焦慮可能會進一步阻礙全球合作，繼而拖慢解決年輕人問題的時機。

【5、Pimco：疫情結束預期過於樂觀 或成今年最大風險】

其實，全球股市之所以勁升，炒的是「疫苗救世」。就此，全球著名金融機構之一的太平洋投資管理公司(Pimco)本周認為，2021年的最大風險之一就是押注疫苗將會很快終結新冠肺炎疫情。

Pimco的亞太資產組合管理聯席主管Robert Mead表示，隨着與增長相關的資產處於或接近紀錄水平，最大的風險可能就是市場過早地反映出疫情結束的預期，市場很容易就變得有點過於樂觀。

【6、全球商品漲價 小心超級通脹殺到】

除了疫情風險，還有通脹！全球商品價格近期急速升溫，對你絕對有影響，皆因通脹可能驟然間來臨，極低息環境不保證長期持續。近期美國國債孳息率急升，加上產業供應鏈成本激增，均顯示通脹即將來臨，相關指標創下近6年半高位。

由於美國長期債息攀升，使債息曲線(即長短期債息差距)為多年來最陡峭，即長債息升幅較短期為快。舉例來說，反映整體融資成本的美國10年期債息上周處於1.2厘左右，為去年3月以來最高；30年期債息更曾見2厘。

更值得留意的是，作為評估未來10年每年通脹預期的美國10年期抗通脹債券(TIPS)損益平衡率周一升抵2.21%，為2014年8月以來最高。該指標曾於去年3月因疫情拖垮經濟而降至0.5%。按聯儲局目標，上述指標通常平均高出通脹目標0.4%，即只要高見2.4%左右，就有望達到當局實現通脹的信心。

另外，供應鏈成本上揚也正在推升通脹，例如德國汽車製造商考慮增加半導體庫存，以防止重蹈晶片短缺致使汽車生產停擺的覆轍，可能促使汽車業改變數十年來「即時管理」供應鏈的模式；全球缺貨櫃也推動海運成本急飆。

在疫情下跑出的美國居家健身器材公司Peloton表示，未來6個月將花1億美元在空運與快速海運上，以改善交貨的等待時間。全球各地的製造業採購經理指數(PMI)調查也顯示，生產價格已開始飆升。因此，須提防通脹在某時刻突然升溫。

【7、內地屋主「送」樓求甩身 美學者：經濟有隱憂！】

事實上，市場充斥着經濟堪憂的迹象。經濟日差，如果有人將未供完的單位「送」給你，你會接受嗎？近日內地官媒報道指，河北省有人因無力繼續償還貸款，在網上公告「送房」，官媒對此稱「僅屬個案，不會出現大規模類似事件」。美國學者反駁指，此現象為中國經濟有隱憂。

該報道指，1名屋主2016年購入河北省燕郊天洋城1套40平方米的住宅，還剩下70多萬元人民幣貸款未還清，但已無力償還，故希望能夠將房子「送出」，但收受房屋的一方必須承擔剩餘貸款等轉讓費用。

這屋主稱，當年買樓為了結婚，但2017年搬到雲南定居，該房子以每月1,000元人民幣出租，但每月要付4,000元人民幣房貸，他認為「愈來愈賠」，若再不將房子甩手，怕會「賠得更多」。

美國南卡羅萊納大學艾肯商學院講座教授謝田認為，此事僅冰山一角，在同一區域可能至少發生更多相同事件，在中國則可能是更大的社會問題，不過只是還未曝光。他強調，這種還不起房貸，面臨樓價下跌，貸款非常高這樣一個困境，應該是非常非常普遍」。

他補充，近年中國金融體系、融資平台，以及基金等項目「爆雷」事件層出不窮，實際上是中國人民幣體系跟中國經濟全面崩潰的一些現象，這種現象隨着下一步經濟恢復放緩，還可能加上疫情再次來襲，只會變得更嚴峻。

【8、澳洲龍蝦被內地杯葛 失業潮恐驟至】

提及內地，中澳關係不斷惡化，大量澳洲商品被限制進入內地，尤其是龍蝦，成為受打擊最重的行業之一。由於自去年11月以來，沒有一隻龍蝦出口到內地，目前南方岩龍蝦的當地捕撈價格僅每公斤25澳元(約150港元)，部分漁民已無法維持收支平衡。業內人士警告，澳洲龍蝦業的數千個就業機會，將有1/3可能在數個月內流失。

報道指出，當地漁民實現收支平衡的價格，在每公斤25至39澳元之間，但具體取決於捕撈龍蝦的大小和地點。25澳元約是內地禁令生效前價格的1/3，這個價位意味大多數漁民已無法平衡柴油、船員、船的保養費用，以及政府收取的捕魚權費用。

南方龍蝦出口商協會總裁Michael Blake表示，目前的處境絕對是艱難，除非中澳能解決長期分歧，否則他們的資本損失是災難性。

【9、全球經貿戰：歐盟考慮興建先進半導體廠】

講起全球經貿戰，晶片也可能會成為籌碼，尤其是車用晶片短缺已凸顯歐洲在此範疇是弱項。就此，歐盟正考慮在歐洲興建一座先進半導體廠，試圖降低重要產業核心技術對美國和亞洲的依賴。

消息人士透露，歐盟正在研究如何自行生產10納米製程以下的半導體，最終目標是自行生產2納米製程晶片，藉此降低驅動5G無線系統、聯網汽車、高性能運算等領域所需晶片對台灣等地的依賴。歐洲提升晶片產能的計劃可能是改建原有的晶圓廠或打造新廠，但還未有決議，也未敲定計劃時間表。

事實上，歐洲最大車廠福士受晶片荒影響，產能已減損數十萬輛；戴姆勒(Daimler)則表示，該公司正竭盡全力降低晶片供應受限的衝擊。

【10、牛年新開始 學識呢24招變人生贏家】

最後，牛年剛至，好醜也是新開始。有華爾街財經導師指出：「20到30歲，是一個人一生中『決定性的10年』，因為這10年，將取決你會成為怎麼樣的人，以及將會有一份怎麼樣的職業。故此，千萬不要虛度這『黃金10年』。」他提出24項生活建議，不妨認真參考一下：

【1、寫下目標】

那管有多少人反對，也千萬不要放棄追尋夢想！寫下你的目標和夢想，會迫使你認清自己。謹記善於天馬行空，寫下夢想的人，往往是出類拔萃的人。人生是「長途賽」，別太在意別人的看法，學業成績不是一切，有目標才能成就一生。

【2、停止自滿或妄自菲薄】

所謂「初生之犢不畏虎」，很多人20出頭時，都有一種傲氣，又或者剛剛相反，早就抱有「求穩陣」心態。請不要驕傲，亦不要扮作「無欲無求」，應把握機會盡力一試，例如有機會的話，試試創業，無論成敗，箇中得到的經驗是畢生受用。

【3、不要受「應該」困擾】

在20至30多歲時，或會感到社會給你的壓力愈來愈大，但請謹記不要受「應該」所束縛，例如：應該要有樓、應該要有小孩、應該結婚、應該有穩定的工作。請把全部「應該」丟掉，做回自己才會快樂。

【4、勿被過去困擾】

世界上有2種人：一是活在過去；一是活在未來。活在過去的人，很喜歡說：「應該、如果...」例如以前「應該這樣」、「如果咁...」無論如何，請向前看吧！

【5、多讀點書】

香港有「強迫教育」，不少人最少會完成中學階段，完成大學課程的也不少，但畢業不等於可放下書包，因為踏入職場後，很多人才發現自己仍有很多事情是不懂的。事實上，不少知名的頂級富豪也喜愛閱讀，有研究指出，想在「黃金10年」跑出，要至少讀30本書。

【6、不複製他人生活】

謹記每個人也不同，可以選擇學習榜樣，但不用刻意複製，要做的是虛心學習，再建立自己獨特的觀念。

【7、懂得示愛】

不要過分相信「天意」，你不說，沒有人會明白你在想甚麼！不只是愛情，成功從來都是要爭取的，20多歲時不鼓起勇氣，難道30多歲時人家/機會仍在等你？

【8、注意健康】

不少人過了40歲，都要花錢買健康！謹記每個人的新陳代謝都會在25歲左右見頂，之後身體就會慢慢衰退，不要輕視做運動、健康飲食的重要性。

【9、注意牙齒】

年輕人，要注意牙齒已是「恒齒」了，稍有不慎就要出動「假牙」。有研究顯示，不少人在30多至40多歲時會受到牙痛之苦，就是因之前缺乏保護牙齒的意識。

【10、注意醫學資訊】

健康是財富的火車頭，不論你是否讀醫，也要懂一些與藥物有關的知識，不要浪費金錢於「庸醫」身上。

【11、開始投資退休】

20至30多歲時不懂得慳錢，不趁年輕學懂投資，將影響未來退休生活。須知道投資不是一開始就贏，需要趁年輕早作嘗試。

【12、關注新聞】

很多人會說只是儲錢不能發達，年輕人要懂得投資「錢搵錢」，但首要是留意新聞，否則連股市大升大跌也不知原因。

【13、提問】

有科學家指出，求知欲和好奇心能夠強化人際關係。年輕人是「一張白紙」，不恥下問、不怕出醜，才令你加速成長。

【14、練習冥想】

不少研究指出，有規律的冥想對身體有幾項好處：加強集中力、改善心情、減少痛苦。研究發現，冥想會加速大腦新陳代謝，改善情緒控制。注意！睡不着不是冥想，「冥想」是坐在很安靜的地方，讓大腦思索。

【15、學習煮飯】

在家吃飯，不僅健康，更可以為你省下一大筆錢。不要輕視「煮飯」這技能，尤其是20多歲是人生搏鬥期。

【16、參加聚會】

在資訊爆炸的年代，講求團隊合作，不要閉門造車，多參加一些與自己想法相似的聚會，多主動聯繫。

【17、旅行】

世界之大，理應盡情外闖擴闊視野，尤其20至30多歲時應有工作，財力上應能負擔。不妨列出10個你想去的地方，因未來年紀老了，或未來職位更高時，時間與精力就愈少。

【18、每周反省】

懂得反省的人，才可改善自己，不妨每逢周末也問自己3個問題：

●有甚麼做得好？

●有甚麼做得不好？

●基於以上的答案，在未來一周需要怎樣改善？

【19、感謝失敗】

年輕人，請記着「失敗乃成功之母」！沒有一位將軍是百戰百勝，勝敗乃兵家常事，你要做的是在失敗時吸取教訓，不要怕失敗，而是感謝失敗，再重新振作，謹記「自古成功在嘗試」。

【20、懂得感恩】

年輕人，請記着人生是「長途賽」，人生多變，不要太執着，不要覺得別人要跟自己的觀點。怎樣才可以放下執着？凡事感恩吧！活着就是精彩，不需要妒忌，亦不需要動怒。

【21、說「不」】

要成功，不要讓自己成為「YES MAN」，要懂得對不符合自己價值觀的行為說「不」。

【22、不停諗概念】

為了強化「思想肌肉」，試試每天至少寫出10個概念(idea)。要想成功，你需要不停地思考，每天寫出10個概念，一年就是3,650個。終有一天，你會發現讓自己成為成功人士的好概念！

【23、不要消極利用時間】

不要把時間放在消極一面，例如一些你不喜歡的人，或令你不舒服的人。更重要的是，不要經常說自己「老」！不要想太多。

【24、停止找藉口】

找藉口是阻礙成功的關卡。錯就是錯，不要讓自己養成推搪的習慣，久而久之，很難會成為服眾的領袖。請記住，要出類拔萃，不是靠成績好，而是承擔能力、責任心有多強！