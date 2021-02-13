牛年樓市丁財兩旺　業界部署大規模開盤吸客

牛年伊始，各大發展商預期樓市氣氛將會向好，無論上車盤以至大額豪宅物業料會錄得理想承接，業界乘勢部署於年內大規模開盤吸客，料推動市況更加熱鬧。

●新地料新盤交投達1.7萬宗

該集團今年會繼續積極推盤，當中何文田Prince Central料於新春假期後打頭陣推售，提供101個單位。而同系多個大型項目亦料年內登場，例如元朗站上蓋發展項目，第一期設1,030伙，早前已入紙申請預售樓花同意書，料最快上半年可推出市場。同時，旗下天水圍濕地公園路項目提供約2,000伙，與同區亦設約2,000伙的天榮站發展項目均有機會於年內登場。

●信置預期低息持續 需求勁

他指出，本港住屋需求強勁，市場上累積購買力料將逐步釋放，樓價經過去年整固之後，今年可望保持平穩，全年一手市場交投量可望回升，集團於年內計劃開售多個住宅盤，供應主要來自鐵路或臨海項目，相信仍可切合市場需求。當中首季有機會多盤齊發，而2個大型重頭項目元朗錦上路站項目及將軍澳日出康城第11期項目，各自設有約2,200及1,880伙，料分別在第3及4季登場。

●會地指豪宅走勢看高一線

會德豐地產常務董事黃光耀恭祝讀者新年進步，身體健康，事事如意。今年是牛年，相信樓市好像牛一般充滿動力，希望讀者們可以把握機會，盡快置業安居。他認為，樓市剛性需求仍然強勁，加上疫苗普及與疫情可望受控，中港通關亦將帶動內地客重回香港樓市，整體樓價可望上升5至8%，豪宅物業走勢料會更好，全年樓價升幅可達雙位數。

該公司繼1月開售啟德MONACO錄得熱銷佳績後，牛年亦將部署推出大批新盤，當中發展項目第2期GRANDE MONACO，早前已取得預售樓花同意書，最快農曆新年後發售，提供約247個單位，包括低座物業。年內亦有機會開售區內另一大型樓盤，兩期合共提供1,051伙。

●長實估樓價窄幅上落半成

他指出，去年疫情下樓市未見大幅調整，今年樓價可望保持平穩，料維持約5%以內窄幅上落。該公司牛年部署在港開售多個新盤，當中西半山超級豪宅21 BORRETT ROAD第1期已接受預約睇樓，每戶面積均逾2,000方呎，全數可享維港海景，每個單位售價超過1億元，首期市值料逾100億元。而第1季末至第2季初料將推出元朗洪水橋項目，提供約341伙，以兩房為主。第4季則有機會開售黃竹坑站港島南岸第3期，設約1,200伙，年內亦會繼續推出將軍澳日出康城SEA TO SKY尚餘單位。

●恒基睇好住宅今年漲價10%

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民祝願讀者於牛年，牛轉乾坤行大運，置業上車人士安居樂業，年年高升。他認為，本港樓價「硬淨」，樓市前景樂觀，預計今年樓價有機會上升5%至10%。

其部門年內計劃推出多個大型項目，主力提供具剛性需求的細單位，當中集團於啟德區內的頭炮盤，即沐泰街項目1至3期共有約1,200伙，最快第1季內開售。同系紅磡黃埔街大型重建項目，第1期料設逾1,000伙，有機會年底推出。新界方面，坐落於粉嶺馬適路的項目，將建約1,800伙，由於粉嶺北一帶將來會成為新衞星城市，具發展前景及潛力。而元朗洋房項目尚悅‧天城，屬低密度洋房項目，只有16伙，有機會農曆新年後發售。

●新世界：中小戶價格勢平穩

他透露，集團去年推售沙田大圍站項目柏傲莊I及II的銷情理想，市場反應熾熱，向隅客眾多。今年將主力部署開售全新第3期柏傲莊III，涉共892伙，單位間隔多元化，涵蓋一至四房戶，其中部分單位可享城門河景，料最快上半年登場，將為集團牛年的重點項目。