致富智庫：牛年來了！記住發達冇捷徑　須培養這5個習慣

牛年來了！祝頌語不少得「一本萬利、橫財就手、財源滾滾」等，或許很多人想透過炒股一夜致富，傳媒亦不時標榜着一些所謂民間股神，容易令人扭曲成功的定義。其實，成功從來都沒有捷徑，美國一位特許金融分析師Tom Corley，就對233名有錢人和128名窮人，進行了長達5年的調查，發現有錢人之所以成功，並不完全是由金融炒賣決定的，很大程度是靠日常習慣。

他總結了調查結果，歸納出以下5大成功習慣：

【習慣一：目標「視覺化」】

很多人也對未來有盼望，但很少人將目標列出來。其實，把目標「視覺化」是有助釐清各個目標之間的關係，並能敦促自己完成。

所謂「視覺化」，很簡單，就是將目標寫在紙上並把它排列，再加上期限，最好可以將目標按照完成日期由近到遠進行排列。

接下來把列出的目標紙貼在自己經常看見的地方，例如雪櫃、床頭等。目標「視覺化」的作用是時常提醒自己有目標未達成，以免虛度光陰。

【習慣二：人脈愈廣愈好】

今時今日要成功，絕不能閉門造車，必須要盡量開拓人脈，因為各人總有其長處，絕不能輕視他人。

有空閒時，切勿將自己關在「密室」裏，必須多出外走走，學會與人溝通，這樣才能掌握世界脈搏，爭取機會。

【習慣三：多讀書】

有研究發現，世界上最成功的企業家平均每年讀60本書，即每6天就讀完一本書；相比之下，美國工人平均每年讀1本書，他們的平均工資就比企業家少319倍。

雖然讀書不是唯一致富的原因，但讀書確實可以讓人開拓視野、增長見識。讀書的種類並沒有限制，不要太功利，即使是文學、歷史也會對自己有啟發，每種書讀起來的感覺都不一樣。

中國人有云：「一命、二運、三風水、四積陰德、五讀書。」很多人都誤解了這段話，以為是順序，其實懂得《易經》的人，就知道是倒序的，讀書才是最重要，最終會改變命運。

【習慣四：自信心】

做人一定要有自信！自我認同感愈高，內心愈強大，自信心也會更強。這樣的人才能決斷，處理事情不會拖泥帶水。即使面對失敗，也不會怨天尤人。

請謹記，甚麼也可以輸，不能輸掉自信。

【習慣五：不抗拒新事物】

現時社會由科技主導，發展一日千里，在圖書館中，最快過時的書籍一定是科技相關的。故此，在這世代，一定要與時並進，換個角度去想，這亦是一個充滿機會的世代。正因為知識變得太快，只要你願意追求，很容易會變成下一波潮流的贏家。

總括來說，你必須要知道，正因社會變得太快，懂得團隊合作、擴闊視野、接受新事物，才是致勝之道。