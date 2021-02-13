代理料牛年樓價彈5%　看好中細價單位

送鼠迎牛賀新歲，去年受新冠肺炎肆虐影響的二手樓市，業界人士普遍看好今年表現，全年樓價睇升至少5%。其中中細價住宅更一致被睇好，而將軍澳、沙田物業今年亦有望跑出。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，牛年樓市走勢將正面，預期全年樓價升達8%。早於今年1月期間，樓市已落實出現小陽春，再加上美國新總統拜登上場，市場普遍預計新政府的政策會較為溫和。同時，農曆新年後將進一步貼近疫苗推出時間，上述2因素都令人心更趨穩定，有利後市發展。

陳續稱，今年繼續看好中小型住宅市場，尤其是鐵路沿線鄰近港鐵站的大型藍籌屋苑，或有公共基建配套的住宅項目，本港百廢待興，市民努力工作支持下，該類物業於牛年表現仍可看高一線。

美聯物業住宅部行政總裁布少明則指出，綜觀歷年樓市，牛年表現皆優於鼠年，相信將一如以往，樓市再展「牛氣」。早前股市向好，市場已出現套股換樓個案，以致農曆新年未到，交投量已現旺勢，預期辛亥牛年的樓價可出現「小V形反彈」，升幅至少升5%。

布氏又看好超級豪宅及樓價1,000萬港元以下住宅。他指出，香港在未通關、北水仍未湧到前，樓價逾5,000萬元，甚至過億元住宅已頻錄成交，近期更已開始收到內地客對該類物業查詢，若通關後他們可親身來港，勢再推高豪宅市場氣氛。

此外，他又認為，住宅樓宇按保計劃的樓價上限放寬後，在上車及換樓需求支持下，中細價物業交投有保證，而由於將軍澳及沙田區二手屋苑，都以該類1,000萬元以下成交為主，所以特別看好兩區物業市場的牛年走勢。