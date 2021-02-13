牛年新氣象　投資專家醒你工商舖發財攻略

工廈舖租售價過去1年調整不少，專家料相關物業牛年有新氣象：

●蔡志忠：舊式工廈升勢料強

資深投資者蔡志忠指出，牛年較看好工廈物業的走勢，特別是租金及售價仍具升值空間的舊式工廈。在現時消費模式轉變下，網購發展迅速，對物流及貨倉需求大增，但由於工廈活化措施下，不少物業活化為新式工廈，單位面積較細小，用途接近寫字樓，可作貨倉等用途的大面積舊式工廈，市場供應反而買少見少，加上租售價較為相宜，故預期會有更大的升值潛力。至於新式工廈價格已升至一定水平，故增長空間相對較小。

●張翹楚：買酒店睇規劃用途

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指出，自2003年後香港酒店物業發展迅速，出現很多3、4星甚至「無星」酒店，而市場一直有投資者物色該類物業，相信牛年酒店仍有捧場客。他指出，投資者決定買入酒店時，會考慮項目地契所容許的規劃用途，因為酒店用途未必是長遠發展計劃，或會以服務式公寓作定位，甚至重建住宅拆售，故許可作住宅發展的項目會有較大吸引力。此外，部分未盡用地積比率的酒店項目，也有潛力補地價作商廈發展。

●潘志明：中環商廈租金或彈

中原（工商舖）董事總經理潘志明認為，受疫情影響，加上各區甲廈空置率仍然高企，預期牛年上半年甲級商廈租賃及買賣市場仍未跌定，但若下半年可以通關，需求開始釋放，寫字樓市況料會回升，並追回上半年跌幅，全年租金及樓價走勢可望平穩。他續指，商廈業主大多為實力投資者，向來鮮有劈價沽貨，故買賣價跌幅輕微，但租金跌勢就較明顯。如中環、金鐘商廈去年跌約20至30%，預期兩區租金牛年下半年反彈力較強。

●李根興：宜購民生區細價舖

盛滙商舖基金創辦人李根興表示，牛年入市可考慮買入民生區細價舖位，如面積少於500方呎，樓價1,000萬至2,000萬港元以下商舖，進可攻、退可守。他預期，今年底該類細舖樓價可上升10%至20%。若手頭資金較充裕，亦可購入核心區內有本地消費的街舖，但租金回報率最好達3厘。不過，現時不少該類商舖業主大多不肯減價，又有投資者追貨，故暫較難入手，他相信，今年該區大價舖位價錢走勢較持平。