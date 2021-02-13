花旗美銀舵手齊減薪　華爾街大行最高薪大班係...

花旗集團周五(12日)公布，行政總裁高沛德去年薪酬大減21%至1,904萬美元(約1.48億港元)，主要是該行去年10月被監管機構批評風險管理系統存在嚴重不足並要求作出改善。

高沛德去年薪酬中，基本薪金為150萬美元，並獲發放526萬美元現金花紅及1,227萬美元股份薪酬。他將於本月底退休，由該行總裁Jane Fraser接捧，成為華爾街大行首位女舵手。

同日美國銀行亦公布行政總裁莫伊尼漢去年薪酬減少7.5%至2,450萬美元，反映疫情打擊該行的財務表現，純利去年倒退35%，股價亦跌14%。而莫伊尼漢去年薪酬中，基本薪金為150萬美元，另獲發放2,300萬美元股份。

華爾街6大行舵手的薪酬已悉數出爐，只有摩根士丹利行政總裁戈爾曼獲加薪，升22%至3,300萬美元，亦是最高薪的大班，反映他去年策動兩項重大收購，加速該行變革；薪酬緊隨其後是摩根大通的戴蒙，去年維持3,150萬美元。

至於高盛行政總裁所羅門，因該行捲入馬來西亞貪腐案，與監管機構達成和解協議，其去年薪酬因此大削1,000萬美元至1,750萬美元；富國銀行的沙夫則因該行表現欠佳，薪酬降12%至2,030萬美元。