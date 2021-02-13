美國會下周就GameStop挾淡倉事件召開聽證會

美國視像遊戲零售商GameStop(GME)1月遭散戶挾淡倉，股價短短兩周，由20美元瘋炒上至483美元，期間部分交易平台和券商突對GME等熱捧股份施加交易限制，震驚華爾街。美國眾議院金融服務委員會就此將於下周四(18日)召開視像聽證會，並已傳召著名對沖基金經理格芬、交易平台Robinhood行政總裁特內夫(Vlad Tenev)、對沖基金Mervin資本管理舵手Gabriel Plotkin、網上討論區Reddit創辦人Steve Huffman，以及在討論區留言掀起GME炒風、外號「Roaring Kitty」的網民Keith Gill出席。

GME挾淡倉事件引發潛在市場操控的指控，並掀起加強監管流動交易程式、沽空規例、券商財政，以及社交媒體的呼聲，以保障散戶投資者利益。其中特內夫料被議員質詢Robinhood的交易程式在事件中擔當的角色。此外，格芬也是主角之一，他控制的Citadel Securities，擔當Robhinhood交易指令的市場莊家，同時他的對沖基金投資在GME事件中損失慘重的Mervin。

日前有報道指，美國司法部已開始調查GME買賣交易是否涉及市場操控和刑事不當行為，並已向Robinhood及其他券商等發出傳票，索取資料。

GME股價周五(12日)收報52.4美元，升2.54%。