陳茂波料財赤達3000億元創新高　全民再派錢有難度

新冠肺炎疫情重挫香港經濟，財政司司長陳茂波今早(14日)在電台節目表示，即將發表的財政預算案，相信赤字會是歷史上最高，初步估算達3,000億港元，但由於印花稅收入有所上升，故赤字可能與初步估算有輕微落差。

陳強調，會採取逆周期措施，但仍要「睇餸食飯、應使則使」，並提到會為市民減壓，亦須預備疫情後復甦經濟。他續稱，在新一份預算案「加糖」有難度，因在去年現金派發計劃後，有意見認為應將資源更精準地給予有需要人士等。

另外，陳在網誌表示，為了將香港建成更為宜居的城市，在過去數年的預算案均投放了不少資源在多個範疇，而未來仍會繼續推動多項與民生息息相關的基礎建設，包括興建公營房屋、發展新市鎮、開拓土地、重建醫院、發展道路鐵路網絡，以至優化城市環境等，預計未來幾年每年的基本工程開支會超過1,000億元。

由於未來數年的工程量將持續增長，導致需要面對不小的挑戰，特別是推動本地建造業突破生產力的樽頸，陳指出，政府正積極推動「建造業2.0」，鼓勵業界採用更多創新技術和數碼科技，令建造業變得更「專業化」和「年輕化」。