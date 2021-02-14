震驚全球金融界！緬甸罷免央行行長　副行長遭拘留

緬甸發生軍事政變後，美國已宣布制裁措施，目前形勢愈趨緊張。據日本媒體報道，緬甸軍政府不僅對政敵及人民下手，傳央行行長楊揚模(Kyaw Kyaw Maung)亦遭罷免，副行長博博額(Bo Bo Nge)被拘留，震驚全球金融界。

報道分析，日本央行擔心緬甸的局勢發展會破壞國際貨幣合作，正密切注視軍方領導人如何影響貨幣政策和金融穩定的雙邊和區域合作。報道提及，過去10年，日本企業和金融機構在緬甸取得了重大進展，故幫助建立了金融和市場基礎設施​​，日本國際合作社作與NTT Data及大和研究所的聯合項目，為緬甸央行的核心系統做出貢獻。

另外，日本央行與緬甸央行有深厚聯繫，曾在東京總部對緬甸銀行進行培訓，還派了校友為當地銀行提供諮詢。

報道也指出，《清邁倡議》最初是與日本、中國、南韓和東南亞的5個國家共同發起，旨在使成員國在危機時期相互提供流動性協助。此後，包括緬甸在內的東南亞國家聯盟其餘成員也加入了該框架。日本央行人士表示，該協議是緬甸與國際社會的重要樞紐，若緬甸在長期軍事統治下，恐破壞國際貨幣合作。