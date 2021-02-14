比特幣升破4.9萬美元　SEC：要擬定明確監管制度

加拿大安大略省證券委員會(OSC)證實，已批准第一隻比特幣ETF掛牌上市，成為全球首例。刺激比特幣在大年初三(14日)升破4.9萬美元。據CryptoCompare報價，比特幣在過去24小時曾飆4.8%，高見49,352美元，暫於49,000美元爭持。

安大略省證券委員會(OSC)確認，已批准資產管理公司Purpose Investments Inc.在多倫多證券交易所推出Purpose比特幣ETF，最快下周起開始上市交易。

然而，在比特幣等加密貨幣近期受到許多大型企業及投資銀行青睞的同時，亦引起美國證券交易委員會(SEC)的關注，並宣稱需要擬定一個明確的監管制度。

外電報道，SEC專員Hester Peirce長期以來一直倡導監管機構制定明確的規則，使加密資產得以蓬勃發展而不必擔心違反法律，因而被加密貨幣愛好者稱為「加密媽媽」。她表示，從GameStop和其他股票的「Reddit Rally」中得出政策結論還為時過早，但新一代的投資者對此感到很高興。她續稱，近期的股市情況，讓新政府及市場參與者都帶來了重新審視的機會，增加了SEC在這一領域採取行動，以提供清晰制度的迫切性。

比特幣近期忽然獲大戶青睞，除了在電動汽車製造商豪擲15億美元購入，梅隆集團、萬事達卡及摩根士丹利等大型金融機構都紛紛表態，有意將比特幣加入業務或投資組合行列，無疑為比特幣的認受性護航。