薩默斯vs克魯格曼！兩大經濟學名家激辯刺激方案

外地媒體報道，這正是美國兩大經濟學名家薩默斯(Lawrence Summers)與克魯格曼(Paul Krugman)，近日辯論美國總統拜登提議的1.9萬億美元「美國紓困方案」規模是不是太大？會不會引發通脹？

薩默斯曾擔任美國財長、國家經濟委員會主席及哈佛大學教長等職；克格魯曼是2008年諾貝爾經濟學獎得主、紐約時報專欄作家，兩人都是知名度極高、言辭犀利的中間偏左派重量級經濟學家，使這場由普林斯頓大學經濟學者Markus Brunnermeier主持的視訊會議辯論備受矚目。

之前，薩默斯發表「拜登刺激宏圖固然可佩，卻也帶來一些大風險」一文；克魯格曼則以「拜登大舉支出正是美國所需」一文，為這套巨額方案辯護。兩人在網上視訊辯論中各自陳述己見，以下是整理出的辯論重點：

●薩默斯提出4點：

1、1.9萬億美元方案「極大」，支出總額遠大於估計的「產出缺口」，即實際產值比潛在產值短少的部分；

2、「遠遠超出」協助新冠肺炎疫情受害者所需的紓困支出；

3、可能冒着觸發通脹的風險——如果紓困方案果真擦槍走火引起通脹飆升，聯儲局可能不得不提高利率抑制通脹，不經意造成經濟衰退；

4、紓困方案的龐大支出若投入長期基礎建設，會是更好的用途。

●克魯格曼則重申在專欄所言：拜登的方案應視為「紓困」，而非「刺激」。從「天災紓困」或「抗疫如作戰」角度來看，救災、打仗需要花多少就該花多少，不會先斟酌「產出缺口多大」再衡量應投入多少支出。他接着把拜登計劃分成3大部分：

1、公共服務支出，例如聯邦協助為國民施打疫苗、使學校安全復課；這部分支出絕對合情合理；

2、金援失業者和州與地方政府，也有正當理由；

3、包括發給許多民眾1,400美元現金，由於許多人並非疫情受災戶，這部分支出引來「未花在刀口上」的質疑。克魯曼同意，這部分並非最「不可或缺」的支出，但卻是民意支持最強的項目，有助於讓整套方案能在國會過關。

克魯格曼也指出，這套方案應該不會「過度刺激」經濟、引發通脹，因為從去年春季經驗，民眾領到1,400美元紓困金後，會把其中一大部分存起來，而不是馬上花掉。一旦疫情平息，州和地方政府也會把過剩的援助款存入應急基金。

針對薩默斯主張支出用在基礎建設會更好，克魯格曼認為拜登政府兩者都必須做，但有輕重緩急，此刻應先着重疫情，待2022年起再開始展開需長期投入的基礎建設投資。

●薩默斯和克魯格曼互相質詢：

薩默斯質疑克魯格曼：不信聯儲局能「微調」利率以抵銷過度財政刺激，同時還能避免經濟陷入衰退；他也不認為大部分紓困金會慢慢花，GameStop投機狂熱即顯示一些散戶拿紓困錢炒作股票，況且疫情結束將引爆消費支出；年輕一代經濟學者誤以為通脹不會再度成為麻煩，「可能犯了錯誤」，通脹風險須小心應對；宜採取小規模、謹慎的步驟，除非有說服力強大的理由，才投入別的事，他估計拜登1.9萬億美元計劃中，將近1萬億美元是無關緊要的「空氣」支出。

克魯格曼回應：像GameStop這類事件「時時發生」，但為預防泡沫而調整貨幣政策，通常並不明智；1.9萬億美元計劃若能順利通過並發揮立竿見影效用，將博得民意支持，這將減少拜登政府後續支出計劃通關的政治阻力；儘管通脹可能是一種自我實現的預言，但此刻觀之，通脹預期大幅升高的風險不大。

總之，兩位重量級經濟學家對拜登紓困方案的觀點有局部共識，主要歧見在於方案的規模及引發通脹麻煩的風險。