堅持德國製造！保時捷排除在中國設廠可能性

德國汽車製造商不只依賴中國市場，其在中國也設有眾多工廠，例如福士汽車(Volkswagen)在內地的工廠約有26間。不過旗下「跑車名門」保時捷(Porsche)就認為，「德國製造」具有品牌意義，無意在內地建廠。

外媒引述保時捷行政總裁Oliver Blume表示，轉移生產基地至其他國家「沒有任何意義」，因為對中國市場而言，歐洲生產仍然是「品質保證」，而「德國製造」的聲譽也值得負擔更高的成本，暗示保時捷已排除在內地建廠的可能性。況且，保時捷目前擁有6個車型，去年共售出27.2萬輛車，在產量上也不足以支持中國生產的策略。

Blume表示，中國的高檔汽車市場發展快過預期，儘管保時捷並沒有跟上發展潮流，但這也是因為該車廠的產品「100%來自歐洲」，而且保時捷也能因此維持更穩定的價格，相對在中國設有生產基地的競爭對手，就需要推出很大的折扣以刺激銷售。

據報道，保時捷的汽車銷量約有1/3由中國市場貢獻，中國也是該車廠在去年銷售額唯一增長的市場，而保時捷的姊妹品牌奧迪(Audi)同期的中國銷售額則增長了5.4%、BMW增長了7.4%、平治增長了11.7%，此3家車廠也愈來愈藉中國的合資企業，為中國市場製造汽車。