中美科技戰：美廢華為無用 內地更厲害的武器是...

外地媒體報道，華為雖受美國前總統特朗普制裁，許多美國盟友也因此排除華為參與當地5G建設，當時特朗普聲稱是為了保護美國及盟友安全，但專家認為，維護歐美的工業標準可能才是原因之一。

華為早年投入大量資源研發5G技術，最終成為該領域的領導廠商，設備早就滲透美國農村電訊系統，據報，美國及其盟友幾10年來制定工業標準，形成了一個無形的規範體系，這種統一性對國際貿易至關重要，從螺栓、USB插頭和運輸集裝箱，都按照這些長期以來由西方技術專家主導的國際委員會規定運行。

然而，中國正運用國家影響力，試圖在電訊、電力傳輸、AI等各種前沿技術定義規範。美國國會旗下委員會在去年底提出的年度報告提到，透過通訊技術以及新興領域的標準，來滲透北京在地緣政治影響力。

中國去年提出的「中國標準2035」，展現在專利、標準制定權的決心。官方文件指出，內地從中央到地方都在為ISO等機構布局的企業，提供每年最多100萬元人民幣補貼。

德國標準化學會行政總裁Christoph Winterhalter表示，若全球沒有意識到這點，最後這個世界將由中國制訂所有標準，到時各國不必感驚訝。