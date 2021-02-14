拜登夥盟友堵華　德媒：難壓制中國崛起

外地媒體報道，美國在拜登(Joe Biden)入主白宮後重拾多邊主義，德國網媒web.de指出，包括近期動作頻繁的美、日、澳、印四方安全對話在內，美國正籌組多個聯盟，在政治、經濟、軍事、科技全面圍堵中國，但由於經濟全球化，中國崛起很難阻止，這些聯盟僅能減緩中國邁向巔峰的速度。

中國研究專家Saskia Hieber認為，參加美國發起的圍堵聯盟意味「退出國際舞台」，她認為最有效方法還是透過現行的國際體制如聯合國、世界貿易組織(WTO)等，來使中國遵守國際規則，當然，同時必須允許中國所爭取的對規則制定權的部分請求。

她說：「我們所有重要問題都需要中國來一起解決。環境、氣候變遷、經濟和貿易、能源轉型和減少碳排放，而且最不能忘記的問題就是軍備控制。」

她認為，雖然西方經濟上嚴重依賴中國，中國也嚴重依賴世界貿易，因此國際合作體系仍在運轉，各種聯盟無法遏制中國崛起，但民主工業國家協調一致的對華政策仍能產生壓力。不過，重要的是，必須讓中國沒有自身被針對的感受，而是讓中國加入這些聯盟或國際組織，並發揮其相應的、應得的影響力。