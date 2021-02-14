糧價上漲！中國大買玉米　市場對後市看法分歧

外國傳媒報道，由於中國採購美國玉米數量創新高，帶動玉米價格從去年底開始急速上漲，已令市場專家及農民懷疑，這場升浪還能維持多久。

數據顯示，中國去年合共進口1,130萬公噸玉米，創下新高，其中逾1/3來自美國；今年1月底美國農業部公布，中國今年又再採購210萬公噸，創下對單一國家銷售的新高。與此同時，全球玉米價格已突破每蒲式耳5.5美元，達到8年高位。

回看中國一向依賴進口大豆作為家畜飼料，也是全球最大的大豆進口國。玉米原本是自給自足，但現在又要大量進口，同時可能成為世界最大的玉米進口國，令市場人士質疑中國會否跟日本及南韓一樣，持續從美國大量進口玉米。

事實上，自從兩年前中國爆發嚴重的非洲豬瘟，重創豬農後，就開始大買玉米以重建養豬業。再者，中國政府幾年前停止玉米庫存計劃及最低採購價格後，使玉米栽種量減少。去年中國玉米產量可能較官方公布的2.61億公噸少約1/4，因東北產區遭遇颱風，又發生乾旱。農產品貿易商ADM公司指出，目前中國的庫存量可能比公布的數字低出許多，未來幾年將進口約2,500萬公噸玉米。

不過，中國一些農民及分析師認為，目前的強勁需求只是周期性，而非結構性，若中美貿易關係依然緊張，且中國玉米庫存恢復，進口可能驟然停止。一些分析師認為，中國玉米市場緊張，是因部分農民囤積。一些交易商也在收集貨源，目標是價格漲到每公噸2,900元人民幣時再出手。數據指出，目前中國民間交易商至少持有1億公噸玉米，一旦開始出售，可能推低市場。

外資看法則不同。標普指出，由於中國對肉類與牲畜飼料需求持續增長，而內地玉米增產能力有限，因此玉米陷入結構性性的短缺，預測2021至2022年中國的進口量將增加到3,000萬至3,200萬公噸。荷蘭合作銀行也看好中國玉米進口前景，預料需求強勁勢頭將持續到2030年。