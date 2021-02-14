牛年二手繼續「照常營業」　業主企硬也賣出

二手樓市牛氣沖天，新春長假期間「照常營業」，各區連錄多宗二手買賣個案。其中，元朗爾巒一個兩房單位，零議價下剛以700萬港元售出，原業主僅7年期間帳賺逾220萬元。有市場人士估計，過去3日全港已錄近百宗二手買賣。

中原王勤學稱，踏入農曆新年假期，雖然元朗區睇樓量比平日減少，但交投量明顯比對上一年的春節期間增加，而業主議價空間同時收窄。由大年初一(上周五)至今全區錄至少3宗買賣，包括上述茵羅洛斯大道6B座高層C室，實用面積557方呎，呎價約12,567元。原業主2014年4月以約478萬元購入。

他續稱，同區YOHO MIDTOWN第8座低層D室，實用面積893方呎，原先以約1,300萬元放售，僅降價不足2%，過年期間仍獲買家以1,275萬元承接，呎價約14,278元。元朗區二手屋苑2月至今則暫錄約94宗買賣。

東涌屋苑同樣旺場，多個二手盤牛年先後「開齋」。美聯蕭銳賢表示，過年前夕區內睇樓量一直保持暢旺，不少準買家都恐平盤買少見少，即使假期間仍繼續買樓入市，帶動交投氣氛，全區過去3日錄至少5宗買賣。

該行林學勤指出，區內東環3A座低層一房單位，實用面積378方呎，叫價550萬元，外區客到東涌睇樓4至5日，僅獲減5萬元，周日(14日)以545萬元購入上址，呎價14,418元。他續認為，政府撤辣可啟動換樓鏈，釋放二手盤源，令交投量增多。

至於鄰近青衣區，利嘉閣彭錦添透露，近3日以來都錄至少4宗買賣，包括盈翠半島6座高層單位，日前以1,162萬元易手。美聯何勇方指出，同區藍澄灣5座中層G室，實用面積485方呎，亦以615萬元沽出，呎價12,680元。

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，該行單於年初一至初三期間，已錄約30宗二手買賣，以該行市場佔有率計算，估計同期全港錄近100宗。由於業主、買家今年假期間都留港，加上早前股市做好，而部分準買家亦恐日後北水湧入推動樓價上升，以致新春期間繼續入市。

事實上，2月起二手樓市已見轉旺。中原指出，截至2月9日為止，本月二手私宅買賣登記暫錄1,504宗，總值120.4億元，預測整月登記約4,200宗及350億元，按月分別升13.9%及11.9%，料宗數將創2020年6月後的8個月新高。

【租務市況：業主劈租求客 北角盤平7%】

樓市買賣交投活躍，但租務市場仍未見起色，個別業主繼續劈租吸客。北角海景台一個實用面積730方呎單位，減租後僅以每月2.8萬元租出，低市價約7%。

利嘉閣顧偉瀚透露，上述單位為中層D室，已改為一房設計，望東九龍海景，原先連車位開價3.2萬元，於市場放盤至少一至兩個月，減價後不連車位租出，呎租約38.4元。現時項目仍有兩個單位放租，月租叫價由3萬元起。

新春期間租市亦錄承接。美聯陳國良表示，沙田廣場D座高層1室，套三房間隔，實用面積836方呎，踏入牛年才以每月2.4萬元放租不足一日，同區客因拜年到訪沙田市中心屋苑，即決定以2.35萬元承租上址，呎租約28.1元，低市價約3至5%。

祥益黃文樂另稱，屯門豐連2座高層E室，實用面積431方呎，兩房一廳設計，原業主考慮到租客願意預繳一年租金，故減租500元，最終月租1.25萬元租出，呎租29元。如以2016年購入價約463萬元計算，租金回報率達約3.2厘。