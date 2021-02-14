牛年投資必睇！全球基本因素變了...

以往投資有所謂基本因素，不少分析員也琅琅上口，以此鑑定某項投資是否抵買。踏入牛年，全球投資格局勢一反常態，皆因疫情顛覆了傳統，刻下新進的基本因素包括：誰先接種最多疫苗、誰有最多勞動人口，以及誰能搶先發展高新科技。世界變了，擁有這些才是贏家！

【達「群體免疫」 有利金融市場】

目前投資者對今年各地廣泛施打疫苗，將帶動經濟復甦感樂觀，有數據顯示，發達地區搶購了全球七成疫苗，意味世界復甦步伐勢不一致。不過，在疫苗施打後，仍須提防主要經濟體的刺激經濟政策可能提前逆轉、甚至出現貨幣戰。

誠然，終結疫情的速度顯然對所有經濟體和金融市場都很重要，市場策略師皆在研究疫苗的相對投放量，以尋找哪個國家能率先達成「群體免疫」(即大約60至70%人口已接種疫苗)，這對企業、消費者和市場均具重大意義。

目前以色列施打率領先群雄，英、美在主要經濟體中領先，歐盟則被拋離。有些分析師甚至認為，早前以色列貨幣謝克爾、英鎊兌歐元的匯價出色表現，部分是因疫苗施打初期成功。

德意志銀行指出，疫苗接種過程起步緩慢，意味着主要經濟體可能要延至今年秋天，才能達到群體免疫門檻；較樂觀的看法是，若免疫能力最脆弱族群有20至25%接種，最快今年春季就可開始迅速解除防疫封鎖措施。

不過，疫苗也是雙刃劍。雖然解封快慢預示着企業和消費何時回歸正常，但也可能促使政府提早收回救市政策，繼而使股、債形勢更複雜。因經濟最早反彈的國家可能率先重燃通脹，央行不得不逐步收水。事實上，目前市場一面倒看淡美元的主因之一，就是預期美國將比歐元區及日本更能成功推高通脹，且美國聯儲局承諾能容忍通脹超過目標更長一段時間，意味會削弱匯價，市場因而擔心疫後會爆發貨幣戰。

【技術移民暴瀉 削工作年齡人口】

除了疫苗爭奪戰外，綜合經濟學家警告，即使是大致安然度過疫情的國家，也將面臨持久的經濟挑戰，主因是全球技術移民人數銳減，將打擊工作年齡人口增長。

根據經合組織(OECD)資料，這次危機已使過去10年世界各地移民人數穩定上升的趨勢戛然而止。據少數國家已發布的去年數據顯示，流入富裕國家的移民數目按年跌幅小則30%，大則70%或80%，例如澳洲、新西蘭等幾乎完全封鎖邊境的國家，跌得最厲害。

OECD指出，近來多國仍實施邊境管制，使2021年形勢將仍然異於往常。除非疫情迅速改善，否則情況可能與2020年無甚分別。移民人數銳減，對依賴移民補足人力缺口、維繫勞動力增長、支持教育和抵銷人口老化財政負擔的國家，將會造成持久影響。

舉例來說，澳洲和新西蘭人口增長一直是驅動國內生產總值(GDP)增長的動力，移民人數淨增長又是人口增加的主因。然而，據國際貨幣基金組織(IMF)估計，即使移民人數在2024年之前回升到疫情前水平，澳洲、新西蘭工作年齡人口以中位數來看，也將分別萎縮2%和2.8%，相當於GDP失去1.2%和1.7%。

凱投宏觀經濟學家認為，基於移民人口因素，澳洲經濟不太可能重返疫情前的軌道，這是「防疫成功要付出的代價」。澳洲央行也指出，2020至2021年度澳洲人口增長將降到1916年第一次世界大戰期間以來最低，「若人口增長比疫情前明顯減緩，經濟軌迹也會改變」。

依賴移民抵銷財政壓力的人口老化國家也會受衝擊。舉例來說，疫情爆發、移民減緩、死亡率提高和出生率降低，使德國2020年首見10年以來人口萎縮。長此下去，稅基也將隨着工作年齡人口一併萎縮，成為長線投資者主要考慮因素。

「新興市場之父」、著名投資者麥樸思也表示，看好新興國家的原因之一是人口平均年齡低於發達國家。他補充指，在其投資組合中，印度佔比最高，其次是巴西及中國。

【國際爆軍備競賽 搶閘布局6G】

除了疫苗及人口「疫」變外，全球也要找出疫後的經濟增長亮點，才能抵銷債台高築。目前世界多數國家雖然還未完全實行第五代無線通訊技術(5G)，但美國與中國等地區已開始布局6G，儼如下一場「軍備競賽」。

綜合媒體報道，各國企業與政府都重注6G，力拚開發及專利權，成為下場「工業革命」的最大贏家。儘管6G至少仍須10年時間才可能風行，但爭奪戰已加劇。諾基亞(Nokia)表示，努力部署6G相當重要，某種程度上已成為競賽，這需要一大批研究人員來維持競爭力。

再者，雖然美國前總統特朗普重創華為，但仍無法阻止中國成為5G龍頭。華為在全球設備市場市佔率仍較其他5G設備商為大。因此，發展6G將為美國帶來反先機會，以收復科技領域的失地。據悉，該國已開展行動，美國電訊產業解決方案聯盟(ATIS)去年10月成立Next G聯盟，目的是推動北美在6G取得領先地位，聯盟成員包括蘋果公司(Apple Inc.)、AT&T、高通、三星電子等巨企，就是沒有華為。

看來，未來投資重心始終離不開中美，尤其是科技及相關原材料產業，不少大行預言「商品超級周期」已到，看來有其道理。