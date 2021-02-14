將軍澳晉海一房　無樓睇減10萬元照買

二手交投持續，市場放盤買少見少，將軍澳晉海一房戶，無樓睇情況下只減10萬元，即以660萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角海景台中層D室，實用面積約730方呎，原則為兩房間隔，後改為一房，望東九龍海景，日前以28,000元租出，實用呎租約38元，較市價低7%，屋苑現時有約2個放盤放租，最低入場月租由30,000元起。

●西半山樂信臺2座高層C室，實用面積約1,000方呎，套三房間隔，以2,068萬元市價獲承接，實用呎價約20,680元，原業主於2008年4月以約1,075萬元購入，轉手帳面獲利約993萬元，物業升值約92%。

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九龍區

●將軍澳晉海1B座中層F室，實用面積約340方呎，一房間隔，原先叫價670萬元放盤，經議價後減價10萬元或約1.5%，最後以660萬元沽出，實用呎價約19,412元，原業主於2017年10月以573.7萬元一手買入，持貨3年轉手帳面獲利約86.3萬元，新買家是新婚夫婦，即使上址仍有租客居住無樓睇，都決定買入。

●將軍澳中心2座低層B室，實用面積約684方呎，套三房間隔，去年12月底以1,000萬元放盤，經議價後減價40萬元或約4%，新近以960萬元交吉沽出，實用呎價約14,035元，新買家為區內換樓客。

●何文田君頤峰6座中層D室，實用面積811方呎，兩房連套房間隔，另設儲物房，享花園泳池景，以1,760萬元成交，實用呎價21,702元，原業主於2006年5月以715萬元買入，持貨近15年，帳面獲利1,045萬元離場，期內升值近1.5倍。

●紅磡半島豪庭2月暫錄4宗買賣，新買家以換樓客為主，平均實用呎價18,258元，其中1座低層B室，實用面積952方呎，套三房間隔，另設工人套房，成交價1,728萬元，實用呎價18,151元，原業主於2018年1月買入，持貨滿3年即轉手，帳面獲利278萬元，期內升值約19%。

●長沙灣ONE NEW YORK2月錄首宗買賣，單位為中層B室，一房間隔，實用面積約238方呎，以約470萬元放盤1天，即獲外區客接洽，議價後減價約5萬元，以約465萬元成交，實用呎價約19,538元，低市價2%，新買家為首置客，睇樓3次後決定入市。

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新界區

●馬鞍山雅典居5座中層B室，實用面積874方呎，套三房間隔，連車位以1,250萬元易手，實用呎價14,302元，原業主於1998年以535萬元購入單位，持貨23年沽出帳面獲利715萬元離場，單位升值約134%。

●元朗尚悅成交持續暢旺，2月累錄約20宗成交，包括3座中層H室，實用面積440方呎，兩房間隔，叫價600萬元，新近以598.5萬元沽出，實用呎價13,602元，新買家為上車客，只輕微議價便拍板入市。

●天水圍居屋天頌苑E座中層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望內園景，由去年8月開始放盤，未補價第二市場叫價465萬元，經議價後減價7萬元或約1.5%，最終以458萬元沽出，實用呎價約7,046元，原業主於2000年1月以約92.1萬元購入，持貨21年轉手帳面獲利約365.9萬元，物業升值近4倍。

●屯門海麗花園2座中層C室，實用面積428方呎，區內客見單位附設部份傢電，可即租即住，加上屋苑鄰近家人，方便照應，決定以月租11,000元承租單位，實用呎租25.7元，如以現時同類型單位估價約520萬元計算，租金回報率約2.5厘。

●屯門豐景園4座中層7室，實用面積342方呎，兩房一廳間隔，日前獲一名外區上車客垂青，原業主增加議幅，累積減價11萬元，新買家遂便決定以459萬元即睇即買作自住之用，實用呎價13,421元。

●屯門豐連2座高層E室，實用面積431方呎，兩房間隔，區內客見項目屬區內新樓，並附設會所，而業主考慮亦到租客願意預繳一年租金，故有500元的減價空間，最終月租12,500元出租單位，實用呎租29元，如以業主於2016年以約463萬元購入價計算，租金回報率約3.2厘。

●葵涌夾屋浩景臺5座高層D室，實用面積約487方呎，兩房間隔，叫價約650萬元放售，吸引年輕買家洽商承接，議價後終以620萬元成交，實用呎價約12,731元，原業主於2008年3月以約208萬元購入，轉手帳面獲利約412萬元，物業升值近2倍。