比特幣升穿4.96萬美元又新高　今次原因係...

虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)價格近期連番破頂，據交易平台CryptoCompare數據顯示，周日曾創49,692美元新高，過去24小時最多升6.6%。原因之一是加拿大金融監管機構已批准一隻比特幣交易所買賣基金(ETF)掛牌上市，成為全球首例，名為Purpose比特幣ETF，於多倫多證交所掛牌。

不過，比特幣爭議仍不斷，因《黑天鵝效應》(The Black Swan)一書而在經濟學及投資界打響名堂的塔利布稱，已把持有的比特幣賣掉。他指出，一種貨幣不應該較買入或賣出的東西價格更波動，直言比特幣不能為商品定價，是一場「失敗(至少到目前為止)」，又稱比特幣無法作為對沖央行政策的避險工具。

不過，不少機構仍跟風投入比特幣。外電引述消息報道，摩根士丹利投資管理旗下規模1,500億美元的互惠基金Counterpoint Global，正考慮是否將比特幣納入為投資對象，該基金以擅長挑選增長型股票著稱。有關決定需要獲大摩和監管機構批准；若大摩批准，將意味虛擬貨幣獲得一家擁有近百年歷史的華爾街老牌金融機構支持。

由於價格波動大，虛擬貨幣仍難以在傳統金融業獲普遍接受，惟4個月大漲3倍的幅度引來客戶興趣，令其更難被人忽視。大摩發言人不予置評，而該行經評估後最終可能決定不投入比特幣。事實上，以往比特幣急漲也曾吸引華爾街目光，之後興趣就消退。

與此同時，監管機構亦關注比特幣。美國證交會(SEC)專員Hester Peirce向來主張監管機構要制訂明確規則，讓虛擬資產蓬勃發展而不必擔心違法。對於近期比特幣創新高，以及Mastercard等企業擬將部分虛擬貨幣納入其支付系統，她表示，這增加了採取行動，以提供清晰監管的迫切性。