撤辣兩個月谷唔起　車位未再掀炒風

政府去年11月底取消工商舖物業雙倍印花稅，令不少車位買賣印花稅成本可以低至100元，但投資氣氛未見回升。如多年前未實施辣稅前，交投較活躍的沙田第一城及青龍頭豪景花園等二手屋苑，上月只錄單位數買賣登記，同期天水圍嘉湖山莊亦只錄11宗成交。

第一城買賣縮22%

沙田第一城車位過往位備受投資者追捧，但據中原資料顯示，過去兩個月，僅分別錄9宗及7宗該類物業登記，上月反而較去年12月少兩宗或約22%。而去年11月則只錄約6宗個案，升勢未能持續。美聯翁凱傑稱，早前股市氣氛較為熾熱，投資者都意向將資金投放於股票，因而忽略「磚頭」。再者，雖然車位投資成本因取消雙倍印花稅而減少，但車位首期仍涉及售價的一半，回報未必比股票吸引。

他續表示，現時沙田第一城車位買賣放盤不多，相信亦是交投不多的主因。同類買賣放盤僅約40至50個，如4、5期停車場叫價由80萬元起，另商場車位叫價則由約120萬元起。

豪景叫價58萬起

而豪景花園於2018年時曾錄高逾300宗買賣，但去年撤辣後的兩個月，分別只錄8宗及9宗登記，按月增幅僅一成多。中原譚榮輝指出，該盤現有約100個車位買賣放盤，叫價由58萬元。由於供應充足，價格上升空間不大，故買家以用家為主。同時，項目為細價住宅上車盤，擁有私家車的業主比例不多，即使有需求，都寧願以每月1,600元租用車位。

嘉湖山莊200放盤

至於車位買賣數量較多的嘉湖山莊，去年12月錄9宗成交，而上月亦只微增2宗，只與去年11月相若。祥益林家倫指出，受疫情影響，樓市投資氣氛銳減，該項目現時約有200個車位放盤，叫價由120萬元，較之前不足100萬元的低位，已漲至少約20%，即使入市成本下降，對投資者仍難有吸引力。

事實上，美聯指出，截至今年2月10日為止，暫錄1,337宗純車位買賣登記，雖然較2020年首兩個月多58.2%，但登記最多的首四個項目，均為新盤車位，佔整體比例達約23%，反映同類物業買家多以用家主導。而2018年同期則錄1,666宗。