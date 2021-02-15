東方日報B1：全球經濟　牛來運轉

牛年來到大年初四，不少打工仔需收拾心情準備「開工大吉」。在疫情肆虐下，「保住飯碗」成為最迫切的事，薪酬更是望天打卦，一切在乎經濟何時復甦，但願牛年能實現牛氣沖天，來個V形反彈！

國際貨幣基金組織(IMF)和聯合國在上月均發表了今年全球經濟前景展望報告。當中，IMF預測今年全球經濟增長5.5%，料美國、歐元區、英國，以及中國的今年經濟增長分別為5.1%、4.2%、4.5%和8.1%，惟提醒預測易受新冠肺炎疫情變化影響，且全球債務水平已創下歷史新高，可能會進一步加劇經濟下滑的風險。

聯合國表示，各國去年及時實施財政政策應對疫情危機，避免了一場經濟大蕭條般的全球經濟災難，預測今年全球經濟復甦4.7%。值得留意的是，聯合國對歐元區和英國的今年經濟增長預測較IMF樂觀，預期可分別增長5%和6.8%；而對美國和中國今年的經濟增長預測分別為3.4%和7.2%，相對IMF保守。

中國去年國內生產總值(GDP)約101.6萬億元人民幣，按年增長2.3%，成功在疫情下避過經濟萎縮。在疫情持續受控下，分析料今年中國經濟仍可穩步回升。另一方面，美國去年第四季GDP按季增長4%，全年計按年萎縮3.5%，收縮幅度創1946年以來最大。

疫情導致的封鎖措施繼續限制美國經濟活動，今年經濟復甦情況仍看疫苗分發速度和確診個案控制情況。在中美兩國經濟此消彼長下，有外國智庫預期中國經濟規模將於2028年超越美國。

英國方面，脫歐後除要繼續尋求與國際夥伴達成貿易協議外，當地經濟亦受新一輪封城措施的沉重打擊，特別是酒店及食品服務業的經濟活動急劇下跌。

然而，疫苗接種在英國進展迅速，施羅德投資管理預期，當大部分英國國內限制措施於今年下半年解除後，英國經濟將全速步入復甦階段。

相對上，歐洲在疫苗接種上起步遲緩，加上新疫情防控措施，加劇市場對歐洲經濟前景的憂慮，愈來愈多分析預期當地經濟今季或未能回復增長，經濟恐陷入雙底衰退。

東南亞的人口密度較高，醫療體系發展相對落後，同樣較受疫情影響。宏利投資管理指，在低基數下今年區內經濟有望強勁反彈，但復甦步伐是循序漸進，且步履不一。其中，東盟國家可持續加大力度吸引外國直接投資。

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●5大市場「錢」景預測

【航空：谷底掙扎 5個月內續燒銀紙】

疫情對航空業造成前所未有的打擊，國際航空運輸協會(IATA)不斷上調航空業虧損數字，最新估計2020年及2021年的虧損共逾1,570億美元，為2008至2009年金融海嘯期間的5倍，該會形容虧損是「毀滅性的」，其中該會預料由於疫情反覆及各地封關情況，去年行業虧損增至1,185億美元，今年則虧損387億美元。

去年航空業載客人次將由2019年的45億下跌至18億，令去年航空客運收入倒退69%至1,910億美元，今年的載客人次恐怕亦只有28億。

國際航空運輸協會首席經濟師Brian Pearce表示，即使疫苗有新進展，惟全球航空業前景依然面臨不少挑戰。他又指，機票預約情況反映今年首季行業景氣依然疲弱，與上季比較情況未有改善，加上航空股低迷，可見疫情對航空業的打擊尚未完結，全球航空股價格指數仍低於正常水平。若疫情受控，航空公司的經營有望從「燃燒現金」到「回復現金流」，但未來5個月，航空公司將繼續處於「燃燒現金」的狀態，或要到第四季，才有望扭轉劣勢，重獲現金流。

隨着早前出現變種病毒，航空業已預估旅遊業大幅復甦的時間延遲到2022年，此可能威脅數十萬名機師、機組人員和機場員工飯碗不保。達美航空的顧客調查顯示，預測國內外商務旅行將在2023年前，才可恢復到疫情爆發前的70%。

不過，年初先後有航空公司成功發債集資，顯示投資者對行業疫情後的復甦存在憧憬，2020年下半年曾出現航空公司發債狂潮，一共有19宗債券交易，涉及超過176億美元，其中達美航空在去年9月份計劃發債籌募90億美元。而新加坡航空近日亦宣布發行5億美元債券，為疫後增長做好準備。

【汽車：擴綠色投資 帶旺電動車】

不少國家在去年已承諾加大減碳排力度，如中國計劃在2060年前實現碳中和，歐盟和美國也承諾以數萬億美元進行綠色投資，並對於碳排放量過多的國家徵收額外的關稅。

拜登當選後公布將重新加入巴黎協定(Paris Agreement)，同時設立2050年前達到100%清潔能源與零碳排經濟體的目標。

拜登政府致力提高電動車使用率，協助新能源汽車的生產，並承諾於2035年前至少建造50萬個電動車充電站。同時提供更多零碳排放的公共交通設施。

內地推行十四五規劃下，汽車行業將經歷轉型升級，電動化和智能化將會是未來汽車業的新方向。當中提及預計到2025年新能源汽車銷量將達到500萬輛，佔汽車總銷量的20%，兼加快充電建設基礎投資等。到2035年，電動車將成為新銷售車輛的主流，並實現公共用車全面電動化。

受新能源汽車銷量推動，內地車市持續強勢，中國汽車工業協會年初預計，2021年中國汽車市場將輕微正增長，新能源汽車銷量增速很可能更超過30%，達到180萬輛。

中國乘用車市場信息聯席會有鑑於新能源汽車產業發展迅速，預料今年新能源汽車銷量能達到150萬輛。

【內需：疫後購買力釋放】

為阻止疫情擴散，不同國家從去年初便採取封關措施，導致經濟活動停擺，大部分國家都實施旅遊限制令，根據聯合國世界旅遊組織(UNWTO)的數據，截至去年11月1日止，約150個國家僅在限制的情況下，放寬旅遊限制令，但疫苗尚未進行大規模接種，令大眾未能重拾旅遊意欲。

以美國為例，去年零售業的營商環境苦不堪言。有數據預料美國10大上市服裝零售商或百貨商店在去年合共損失380億美元(約2,964億港元)收入，相當於它們前年總銷售額的23%。美國商務部的數據亦顯示，截至去年11月，服裝店的銷售額按年下降了28.5%，比餐廳的跌幅還要大，相信今年上半年仍未脫低潮，復甦只有寄望下半年。

【貴金屬：避險升溫 白銀概念博得過】

隨着各國央行持續量化寬鬆，通脹壓力升溫，去年開始與抗通脹相關的大宗商品獲追捧，加上最近因散戶挾淡倉效應，令一眾券商限制相關股份交易，市場焦點反而轉投貴金屬市場，如與白銀相關的概念股First Majestic Silver(美股：AG)最近日內曾升逾三成。

在芸芸大宗商品中，Saxo Markets高級市場分析師潘梓生尤其看好白銀，除了抵抗通脹外，白銀更是製造新能源不可或缺的原材料。即使經濟復甦後，白銀亦可作工業用途，需求會持續增長，故白銀在經濟復甦前後仍處於不錯的位置。

他指短期內每安士24美元會有不錯支持，若能升穿去年8月高位30美元，今年可望50美元。而Reddit上有用戶指，單純考慮通脹因素，白銀應該達到每安士200美元。另有其他用戶指，白銀交易不可能會被暫停。至於金價，他預料每安士1,780美元會有支持，年內可達2,300至2,400美元。

雖然虛擬貨幣比特幣自去年底開始爆升4倍，今月更升穿4.9萬美元創紀錄新高，主要由於美國Space X創辦人馬斯克(Elon Musk)旗下電動車公司買入15億美元比特幣，並考慮開放比特幣作為購買汽車和其他產品的付款方式。

不過，比特幣波動性十分大，一直備受外界批評，甚至連「股神」巴菲特也表明絕不沾手。華爾街「大淡友」Rosenberg Research總裁羅森堡(David Rosenberg)更稱比特幣為目前最大的市場泡沫，認為在如此短的時間內，其拋物線走勢極度不正常。近日就連美國新任財長耶倫亦批評虛擬貨幣「誤用」(Misuse)問題日益嚴重，年內招來各地政府政策打壓，收緊監管整頓虛擬貨幣市場的可能性不能排除，必須注意風險。

【科技：趁反壟斷風波 低撈阿里】

雖然該公司股價近日有所回落，但業務前景佳，如計劃擴大三、四線城市的社區團購業務，加上市場憧憬公司未來分拆旗下京東物流及京東數科，現價屬合理水平。

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