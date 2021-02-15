東方日報B1：全球經濟 牛來運轉
2021年02月15日 00:01
東網電視更多新聞短片
牛年來到大年初四，不少打工仔需收拾心情準備「開工大吉」。在疫情肆虐下，「保住飯碗」成為最迫切的事，薪酬更是望天打卦，一切在乎經濟何時復甦，但願牛年能實現牛氣沖天，來個V形反彈！
國際貨幣基金組織(IMF)和聯合國在上月均發表了今年全球經濟前景展望報告。當中，IMF預測今年全球經濟增長5.5%，料美國、歐元區、英國，以及中國的今年經濟增長分別為5.1%、4.2%、4.5%和8.1%，惟提醒預測易受新冠肺炎疫情變化影響，且全球債務水平已創下歷史新高，可能會進一步加劇經濟下滑的風險。
聯合國表示，各國去年及時實施財政政策應對疫情危機，避免了一場經濟大蕭條般的全球經濟災難，預測今年全球經濟復甦4.7%。值得留意的是，聯合國對歐元區和英國的今年經濟增長預測較IMF樂觀，預期可分別增長5%和6.8%；而對美國和中國今年的經濟增長預測分別為3.4%和7.2%，相對IMF保守。
中國去年國內生產總值(GDP)約101.6萬億元人民幣，按年增長2.3%，成功在疫情下避過經濟萎縮。在疫情持續受控下，分析料今年中國經濟仍可穩步回升。另一方面，美國去年第四季GDP按季增長4%，全年計按年萎縮3.5%，收縮幅度創1946年以來最大。
疫情導致的封鎖措施繼續限制美國經濟活動，今年經濟復甦情況仍看疫苗分發速度和確診個案控制情況。在中美兩國經濟此消彼長下，有外國智庫預期中國經濟規模將於2028年超越美國。
英國方面，脫歐後除要繼續尋求與國際夥伴達成貿易協議外，當地經濟亦受新一輪封城措施的沉重打擊，特別是酒店及食品服務業的經濟活動急劇下跌。
然而，疫苗接種在英國進展迅速，施羅德投資管理預期，當大部分英國國內限制措施於今年下半年解除後，英國經濟將全速步入復甦階段。
相對上，歐洲在疫苗接種上起步遲緩，加上新疫情防控措施，加劇市場對歐洲經濟前景的憂慮，愈來愈多分析預期當地經濟今季或未能回復增長，經濟恐陷入雙底衰退。
東南亞的人口密度較高，醫療體系發展相對落後，同樣較受疫情影響。宏利投資管理指，在低基數下今年區內經濟有望強勁反彈，但復甦步伐是循序漸進，且步履不一。其中，東盟國家可持續加大力度吸引外國直接投資。
—————
●5大市場「錢」景預測
【航空：谷底掙扎 5個月內續燒銀紙】
疫情對航空業造成前所未有的打擊，國際航空運輸協會(IATA)不斷上調航空業虧損數字，最新估計2020年及2021年的虧損共逾1,570億美元，為2008至2009年金融海嘯期間的5倍，該會形容虧損是「毀滅性的」，其中該會預料由於疫情反覆及各地封關情況，去年行業虧損增至1,185億美元，今年則虧損387億美元。
去年航空業載客人次將由2019年的45億下跌至18億，令去年航空客運收入倒退69%至1,910億美元，今年的載客人次恐怕亦只有28億。
國際航空運輸協會首席經濟師Brian Pearce表示，即使疫苗有新進展，惟全球航空業前景依然面臨不少挑戰。他又指，機票預約情況反映今年首季行業景氣依然疲弱，與上季比較情況未有改善，加上航空股低迷，可見疫情對航空業的打擊尚未完結，全球航空股價格指數仍低於正常水平。若疫情受控，航空公司的經營有望從「燃燒現金」到「回復現金流」，但未來5個月，航空公司將繼續處於「燃燒現金」的狀態，或要到第四季，才有望扭轉劣勢，重獲現金流。
隨着早前出現變種病毒，航空業已預估旅遊業大幅復甦的時間延遲到2022年，此可能威脅數十萬名機師、機組人員和機場員工飯碗不保。達美航空的顧客調查顯示，預測國內外商務旅行將在2023年前，才可恢復到疫情爆發前的70%。
不過，年初先後有航空公司成功發債集資，顯示投資者對行業疫情後的復甦存在憧憬，2020年下半年曾出現航空公司發債狂潮，一共有19宗債券交易，涉及超過176億美元，其中達美航空在去年9月份計劃發債籌募90億美元。而新加坡航空近日亦宣布發行5億美元債券，為疫後增長做好準備。
若投資者看好航空業復甦，不妨留意航運股，行業受去年第四季宏觀經濟回升而改善。其中，中遠海控(01919)去年下半年開始反彈，疫情導致歐洲物資短缺，有利內地出口做好。有鑑於航運價格不斷上漲，去年首9個月盈利按年增長82.4%。若明年全球經濟回復正常，海外需求將進一步推動運力，公司利潤空間更大，惟投資者需注意高追風險。
另一隻估值較便宜的太平洋航運(02343)，因其業務以鐵礦石及農作物為主，相信隨着農作物供應增加，加上航線涉及東南亞地區，公司亦受惠於《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)所發揮協同效應。
【汽車：擴綠色投資 帶旺電動車】
不少國家在去年已承諾加大減碳排力度，如中國計劃在2060年前實現碳中和，歐盟和美國也承諾以數萬億美元進行綠色投資，並對於碳排放量過多的國家徵收額外的關稅。
拜登當選後公布將重新加入巴黎協定(Paris Agreement)，同時設立2050年前達到100%清潔能源與零碳排經濟體的目標。
拜登政府致力提高電動車使用率，協助新能源汽車的生產，並承諾於2035年前至少建造50萬個電動車充電站。同時提供更多零碳排放的公共交通設施。
內地推行十四五規劃下，汽車行業將經歷轉型升級，電動化和智能化將會是未來汽車業的新方向。當中提及預計到2025年新能源汽車銷量將達到500萬輛，佔汽車總銷量的20%，兼加快充電建設基礎投資等。到2035年，電動車將成為新銷售車輛的主流，並實現公共用車全面電動化。
受新能源汽車銷量推動，內地車市持續強勢，中國汽車工業協會年初預計，2021年中國汽車市場將輕微正增長，新能源汽車銷量增速很可能更超過30%，達到180萬輛。
中國乘用車市場信息聯席會有鑑於新能源汽車產業發展迅速，預料今年新能源汽車銷量能達到150萬輛。
受惠於新能源政策，電動車板塊從去年開始漲勢強勁，除了美國企業外，來自中國的電動車股例如蔚來(美股：NIO)及小鵬(美股：XPEV)在去年衝上歷史高位。港股方面，比亞迪股份(01211)，以及母企宣布與騰訊控股(00700)等圍繞電動車技術展開合作的吉利汽車(00175)表現並不輸蝕。
另外，五菱汽車(00305)旗下的小型電動車五菱宏光MINI EV銷售理想，股價升幅以倍數計，預計今年資金會圍繞電動車周邊產業如充電樁等題材會繼續掀尋寶潮。
【內需：疫後購買力釋放】
為阻止疫情擴散，不同國家從去年初便採取封關措施，導致經濟活動停擺，大部分國家都實施旅遊限制令，根據聯合國世界旅遊組織(UNWTO)的數據，截至去年11月1日止，約150個國家僅在限制的情況下，放寬旅遊限制令，但疫苗尚未進行大規模接種，令大眾未能重拾旅遊意欲。
以美國為例，去年零售業的營商環境苦不堪言。有數據預料美國10大上市服裝零售商或百貨商店在去年合共損失380億美元(約2,964億港元)收入，相當於它們前年總銷售額的23%。美國商務部的數據亦顯示，截至去年11月，服裝店的銷售額按年下降了28.5%，比餐廳的跌幅還要大，相信今年上半年仍未脫低潮，復甦只有寄望下半年。
不過，隨着內地疫情受控及經濟環境改善，加上內循環政策出台，成功刺激內需消費，部分內地餐飲股及體育用品股表現不俗，例如蒙牛乳業(02319)為去年逆市上升近五成的內需股，去年下半年奶品需求及價格增加，以及公司最近宣布增持了內地最大芝士生產企業妙可藍多成為控股股東，種種利好消息推動股價。股價自上月初觸及高位後回吐，投資者不妨伺機吸納。
體育用品股龍頭李寧(02331)受惠於疫下消費者健身意識增強及品牌加快營銷渠道轉變等，截至去年第三季，李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售流水按年錄得中單位數增長。就渠道而言，實體渠道錄得低單位數跌幅，其中零售錄得持平及批發錄得低單位數下降；電子商務虛擬店舖業務則錄得40至50%低段增長。股價自去年8月至今不斷破頂，近日多間大行上調其目標價，投資者可憧憬下半年疫苗全面接種後，社交活動重啟，內地多項小型體育賽事如期舉行。
此外，部分公司在疫後亦將延續線上營銷的趨勢，例如青島啤酒(00168)與美團(03690)達成戰略合作，在去年首三季淨利潤達29.78億元人民幣，按年升15.2%。若今年下半年經濟成功重啟，相信會釋放更多購買力，出現報復式消費。
【貴金屬：避險升溫 白銀概念博得過】
隨着各國央行持續量化寬鬆，通脹壓力升溫，去年開始與抗通脹相關的大宗商品獲追捧，加上最近因散戶挾淡倉效應，令一眾券商限制相關股份交易，市場焦點反而轉投貴金屬市場，如與白銀相關的概念股First Majestic Silver(美股：AG)最近日內曾升逾三成。
在芸芸大宗商品中，Saxo Markets高級市場分析師潘梓生尤其看好白銀，除了抵抗通脹外，白銀更是製造新能源不可或缺的原材料。即使經濟復甦後，白銀亦可作工業用途，需求會持續增長，故白銀在經濟復甦前後仍處於不錯的位置。
他指短期內每安士24美元會有不錯支持，若能升穿去年8月高位30美元，今年可望50美元。而Reddit上有用戶指，單純考慮通脹因素，白銀應該達到每安士200美元。另有其他用戶指，白銀交易不可能會被暫停。至於金價，他預料每安士1,780美元會有支持，年內可達2,300至2,400美元。
雖然虛擬貨幣比特幣自去年底開始爆升4倍，今月更升穿4.9萬美元創紀錄新高，主要由於美國Space X創辦人馬斯克(Elon Musk)旗下電動車公司買入15億美元比特幣，並考慮開放比特幣作為購買汽車和其他產品的付款方式。
不過，比特幣波動性十分大，一直備受外界批評，甚至連「股神」巴菲特也表明絕不沾手。華爾街「大淡友」Rosenberg Research總裁羅森堡(David Rosenberg)更稱比特幣為目前最大的市場泡沫，認為在如此短的時間內，其拋物線走勢極度不正常。近日就連美國新任財長耶倫亦批評虛擬貨幣「誤用」(Misuse)問題日益嚴重，年內招來各地政府政策打壓，收緊監管整頓虛擬貨幣市場的可能性不能排除，必須注意風險。
若投資者擔心商品市況較波動，不如先從高息股袋穩股息，才作投資增值。譬如息率超過6厘的中國移動(00941)，公司即使被美國制裁，但其海外業務佔比不大，而且富時羅素及MSCI指數把公司剔除，帶動指數基金被動式沽貨，令中移的股息率曾經升至8%，高息低市盈率或能吸引美資以外的資金流入。
另方面，投資者可留意去年因不派息及中美政治角力、股價跌至多年低位的滙豐控股(00005)，英倫銀行在2020年尾已容許英國銀行今年恢復派息及花紅，以及公司將擴張在亞洲的業務。電訊盈科(00008)去年中期業績雖然錄得虧損，但中期息維持每股9.18仙，過去10年派息紀錄一直維持穩步上升。
同樣是高股息的資源股有華潤水泥控股(01313)及中國石油化工股份(00386)，華潤水泥將受惠於水泥需求回升及大灣區建設項目，而中石化或受惠於拜登執政中美關係緩和，被制裁機會減少，加上油價創逾一年新高，有望其估值修復。
【科技：趁反壟斷風波 低撈阿里】
科技股今年以來備受北水追捧，騰訊控股(00700)股價創新高，高見770元，不過估值較貴，還要面對反壟斷監管風險。「ATMXJ」中，暫時以小米集團(01810)及阿里巴巴(09988)估值較合理，尤其是阿里之前受螞蟻集團上市煞停及內地反壟斷政策影響，但隨着創辦人馬雲現身，其股價當日反彈近一成，相信市場的疑慮已釋除不少，投資者不妨逢低吸納。
至於說到升值能力最強的股份，非京東集團(09618)莫屬，股份上月獲女股神Catherine Wood旗下的基金ARKF增持，令其股價曾創下歷史新高389.8元。
雖然該公司股價近日有所回落，但業務前景佳，如計劃擴大三、四線城市的社區團購業務，加上市場憧憬公司未來分拆旗下京東物流及京東數科，現價屬合理水平。
-------------營業資訊-------------
【樓按 一個電話即批唔使等】 無論生意周轉或投資需要，《香港信貸》大額物業貸款，手續簡易，費用全免，即日辦妥。
《香港信貸》上市公司，扎根香港廿四載。
．物業一按二按
．公居屋貸款．免抵押業主貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020