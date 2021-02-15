貴金屬熱炒　博賺有技巧

散戶資金流入貴金屬市場，白銀炒風再現，國際銀價本月初自2013年以來首次升穿每安士30美元大關，其後亦因散戶在社交平台「嗌沽」和交易所上調保證金而快速回落，猶如過山車般大上大落。在美元弱勢、全球經濟有望復甦、太陽能發展趨勢持續等憧憬下，銀價走勢仍可看高一線。對於從未涉足貴金屬投資的零售投資者，可如何從中分一杯羹？

【白銀受惠拜登綠色能源政策】

白銀被視為「窮人黃金」，國際銀價由去年1月每安士18美元起步， 升至去年8月近30美元，之後滑落至25美元，全年計仍上漲47%。反觀，國際金價尚未重拾強勢，去年僅錄約20%升幅。

每當經濟動盪，人們首選囤積黃金，但白銀作為其中一種貴金屬，也會受惠避險需求。白銀在工業上用途更為廣泛，可用在電池、電子零件、化工、醫療等多個領域。當人們憧憬疫情結束，經濟活動回復正常，白銀的工業需求也會上升。

另外，由於白銀有極佳的導熱和導電性能，非常適合用於太陽能電池板。隨着美國總統拜登力推綠色能源發展，包括提倡大幅增加太陽能使用比例，有望帶動太陽能板的需求，繼而令銀價受惠。而央行大量放水引發惡性通脹預期，美元走勢疲弱，同樣利好貴金屬價格。

花旗上周表示，美國5年期實際利率(即美國5年期國債孳息率－通脹率)低於預期，印度和中國在下季將結束白銀去庫存，加上若大量資金繼續流入白銀和相關交易所買賣基金(ETF)，銀價有機會短期升至每安士33美元，3月初更可能挑戰36至38美元。

該行在去年10月已認為，白銀在全球經濟復甦中具有很高的槓桿作用，在投資者持續加倉和工業復甦的基本假設下，白銀價格一年可升至每安士40美元，樂觀情景下可見50美元。然而，如果今年全球經濟增長疲弱，銀價亦有可能跌至20美元左右。

事實上，白銀在1979至1980年間也曾出現瘋漲狂潮，銀價由不足10美元，一度爆升至歷史高位50.35美元，在12個月內急漲8倍，惟之後急回，令高追的投資者損失慘重。因此，對於初涉足貴金屬投資的零售投資者，可由淺入深，先由沒有槓桿、但買賣如股票便捷的ETF開始。

【ETF多元化 流通度高易買賣】

若然投資者有美股戶口，亦可直接揀選全球最大的黃金ETF：SPDR Gold Shares(美股：GLD)。它由道富集團和世界黃金協會共同發行，ETF持有的黃金會儲存在保管人滙豐位於倫敦的金庫。ETF在近期持有近1,142噸黃金，價格處於170.69美元，較去年收報的178.36美元，回落4.3%。由於美股最少一股有交易，以SPDR Gold Shares上周收市價計，入場費約1,331港元，較SPDR金ETF的6,677港元入場費低。

如果是看好國際白銀價格，可透過美股戶口投資全球最大白銀ETF：iShares Silver Trust(美股：SLV)。此ETF由貝萊德發行，以實物持有的方式追蹤現貨白銀價格走勢。近期其白銀持倉量已達1.95萬噸，較去年底的1.73萬噸持倉，短短一個多月急增逾12%。ETF價格本月初曾升至26.76美元高位，但很快回落至25美元水平，與去年收報的24.57美元累升約3%，入場費不用200港元。投資白銀ETF可受惠銀價升勢，但不用像自行持有實銀般要支付儲存、保險等費用，交易速度亦較快。

進取投資者可選擇有兩倍槓桿的ProShares Ultra Silver(美股：AGQ)。它旨在提供單日銀價表現的兩倍回報，亦即銀價單日升1%，此產品理論上會升2%，反之下跌時虧損亦會上升，故投資風險會較大。再者，在複合效應下，長期持有的回報將受影響，其價格在去年上升62%，年內則升約1.7%。

基金公司木星表示，受負實際收益率帶動，凸顯出貴金屬的保值作用，預料金價和銀價將持續上升，為礦業公司帶來極有利的條件。再者，採礦服務及設備的成本正在下跌，金銀價格目前仍未充分反映在礦業股的估值上，投資者值得注意相關投資機會。

【捕捉股份升勢 宜放眼海外】

投資者除了直接買入個別公司股票外，亦可以透過ETF買入一籃子銀礦公司股份，分散投資風險。

銀礦公司當中，以Global X Silver Miners ETF(美股：SIL) 跟蹤Solactive Global Silver Miners總回報指數，3大礦業公司持股包括Wheaton Precious、Polymetal，以及Pan American Silver Corp，3者合共佔ETF逾四成比重，股份地域分布以加拿大佔逾一半最多。