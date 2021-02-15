陳鳳珠：料北水重返市場　港股假後或續做好

港股於農曆新年假期前夕做好，儘管南向港股通已暫停，但無礙資金追捧，料假期後北水重返市場有機會推動大市繼續向上挑戰。

內地1月份居民消費價格指數(CPI)按年跌0.3%，當中食品價格上升1.6%，非食品價格下跌0.8%，CPI出現負數主因去年基數較高，且消費恢復速度或放慢，或因1月部分地區疫情反覆所致，預期首季通脹仍將處於低水平。

至於1月工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升0.3%，為2020年1月以來首次轉正，料工業生產持續恢復，需求回升，帶動原材料價格及商品價格上升，預期PPI未來升幅有望擴大。

另外，內地1月人民幣新增貸款為3.6萬億元，創歷史新高，而社會融資規模增量為5.2萬億元人民幣，社會融資規模存量增速由12月13.3%略為回落至1月的13%，或反映內地政策的適度調控，料今年信貸額度或會低於去年。綜合數據可見內地的經濟情況仍穩定，預料投資氣氛依然向好。

近日內地持續推出措施打壓樓市投機炒作，今年初開始北京市嚴厲打擊惡意炒作和資金違規進入樓市，而北京市政府表示首都房地產市場不允許任何形式的投機炒房及渲染炒作，並以穩地價、穩房價、穩預期為目標，確保市場平穩健康發展。另外，深圳市亦宣佈建立「二手住房成交參考價格發佈機制」，以二手住房網簽價格為基礎，參考周邊一手住房價格，綜合形成全市住宅小區二手住房成交參考價格，料有助引導商業銀行合理發放二手住房貸款。預期其他省市有機會跟隨深圳市，建立二手住房的成交參考價。

內地亦積極推動新能源汽車發展，商務部發出指引，提出優化汽車限購政策。各地不出台新的汽車限購規定，以穩定城市汽車消費，並支持農村汽車消費，同時推廣新能源汽車消費，鼓勵限購地區號牌指標數量配置向新能源汽車傾斜，料今年內地的新能源汽車銷情將會持續增長。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票)