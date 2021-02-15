曜熊理財：牛年買基金小心風險！

隨着新冠肺炎疫苗推出，激發投資者對未來經濟樂觀的情緒，令到風險投資的偏好提升，從而令美股繼續上升，但已出現過熱及超買迹象，市場調整可能即將到來，但這將成為投資者重新買入的機會。

市場仍然押注美國1.9萬億美元的經濟刺激計劃可順利推出，並預計疫苗接種能夠加速經濟復甦。市場情緒普遍樂觀，但經濟現實是否能達到預期，是難以預測的未知之數。

去年全球各大央行均在加大放水力度，美國聯儲局短短幾個月內擴表超過3萬億美元，且還在持續上不封頂，潛在後果是通脹。雖然現在還沒有顯現，但隨着疫後經濟有效恢復，通脹必然會發生。

通脹後，有機會引發美國國債利率上行並產生連鎖效應，不但會反映在美股市場上，也會對香港股市產生一定的溢出效應，是今年高度重視的一個不確定性因素。

疫苗已將近推出2個月，但總體來看，並沒有當初所想的順利，特別是很多發展中國家在採購疫苗的可得性方面較低，這可能會拖累今年全球經濟復甦步伐，對比前期大家所持的樂觀憧憬，實際結果可能最終還存有不確定性。

整體的資金持續流入，市場充斥賺快錢的投機心態，貪圖短期的升幅而獲利。投資者們亦積極踴躍通過基金形式將資金流入到資本市場中，不過，在牛年購買基金仍要面對不同的風險，投資者應要十分留意。

曜熊理財策略董事馬煒喬