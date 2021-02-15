施羅德：評估企業文化有規可循

正確的企業文化是公司取得成功的關鍵。為何企業文化如此重要，以及投資者如何評估企業文化？文化是一個難以把握的概念。我們都知道文化很重要，但共識僅止於此。文化被認為是組織內的非正式制度：它是價值觀及規範，為明確的規則或政策並無涵蓋的行為提供指引。文化提供除獎罰預期之外的內在行動動機。文化是精神，而非法律條文。

一家企業的文化會影響其應對始料未及的問題，以及挑戰的創新及適應能力。它決定對異議及討論的開放態度，而該等異議及討論可以減少欺詐和「遮掩」的風險。例如，英國前投資銀行霸菱銀行實行對錯誤零容忍的文化。因此，28歲的交易員利森(Nick Leeson)並未誠實報告其錯誤，而是試圖彌補其於未經授權的交易中遭受的虧損，最終導致公司聲名狼藉，並在1995年倒閉。

公司在表述文化時，應更多地解讀成目標或作為宣傳，而不是陳述事實。挑戰在於釐清他們是否「知行合一」。麻省理工學院的一項研究發現，80%的大型公司會在公司網站上發布其企業價值觀，但官方聲明與僱員看法之間的相關度微乎其微，甚至呈負相關。

評論網站Glassdoor是最受歡迎的僱員評論數據來源，主要在於其數據廣度：有關全球逾100萬名僱主的7,000萬條評論。Glassdoor自有其不足之處，但網站減少結果兩極分化及盡力防止公司作弊的政策及標準，確實帶來裨益。在分析企業文化時，工作評論網站是眾多廣泛使用的數據來源之一，我們已經基於在Glassdoor找到的僱員評論開展多項活動。

Culture500是麻省理工學院研發，利用Glassdoor剖析美國公司的工具。該工具覆蓋的公司合共僱用逾3,000萬名員工，佔美國私營部門員工的四分之一以上。對於每家公司，Culture500從評論中找出最頻繁提到的九大價值觀，並且按頻率(提及該價值觀的評論百分比)及情緒(正面或負面討論)進行排名。我們可以將結果與官方的企業聲明對比，以獲得對公司內部文化更高層次的了解。

如果公司在這些評論網站上均無大量評論，應該如何作出評價？另一個方法是，嘗試從更加可衡量的結果(如員工流動率)中推斷出企業文化。倘員工忠於一家機構並長期留任，則表明他們在做正確的事情。一家公司(各方面)的多元化亦可合理表明其擁有尊重及合作的文化。

與此同時，投資者會如何影響企業文化？文化無法從外部形成。即使投資者可施加影響，但我們不確定是否應該嘗試這樣做。當出現不容忽視的問題時，投資者可發揮更大的作用。在這些情況下，我們可與管理團隊開展對話，並可能推動組建新的領導層或改變激勵結構，以盡力建立有利於改變文化的環境。例如，我們與投資組合內的金融機構溝通，確保銷售人員不是主要基於量化目標獲得報酬，因為基於量化目標的薪酬可能會鼓勵過度冒險或欺詐活動。

然而，在某些情況下，投資者的施壓亦可能成為問題的一部分。尤其在美國市場，為試圖取悅投資者，分析師往往更關注短期業績，這可能促使公司採取某些會損害長期價值的做法。

這凸顯出我們(及公司)關注易於衡量的因素，及尋求透過參與產生短期的「贏」所帶來的危險。作為長期股東，我們最重要的考慮應為基金經理的激勵與長期成功的一致性，以及我們支持可能需要犧牲短期盈利或股息以進行長期投資的公司。我們將綜合使用定性及定量資源進行深入研究，並利用我們的研究結果與公司及其他持份者進行交流。

最後，我們應鼓勵建立有效的企業文化，鼓勵高管順暢、頻繁，以及最重要的是持續地談論企業文化。

施羅德投資管理環球及國際股票投資組合經理 Katherine Davidson