陳樂怡：內銀股上季行業數據見改善　呢2隻股份可吼...

在A股春節效應發力的情況下，恒指臨近歲晚衝破30,000點。美元轉弱亦對港股有利。不過，中港主要指數均已回升至近期高位，而部分中小型股成交額和股價急升，反映市場投機氣氛濃厚，後市亦要留意中國貨幣政策的走向。但因北水南下尋找吸引的投資對象已成大趨勢，預期假期後北水重臨，可維持穩定、長期性流入，支持港股向上，建議關注港股獨有、A股市場沒有同類的優秀企業，以及符合國策方向的長線主題，有望在3月舉行的兩會中進一步受惠。

新冠肺炎揭示了傳統醫療系統的缺口，互聯網醫療正可發揮填補的角色。疫情期間，市場對互聯網醫療的認知度及使用頻率均大幅提升，且監管條文逐步明朗，政策方針趨向支持。中國國家醫保局去年公布《關於積極推進「互聯網+」醫療服務醫保支付工作的指導意見》，全面落實互聯網醫保支付，預期線上問診及醫藥銷售的增長將會加快。

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)