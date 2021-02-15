陳樂怡：內銀股上季行業數據見改善 呢2隻股份可吼...
2021年02月15日 08:45
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（中新社圖片）
在A股春節效應發力的情況下，恒指臨近歲晚衝破30,000點。美元轉弱亦對港股有利。不過，中港主要指數均已回升至近期高位，而部分中小型股成交額和股價急升，反映市場投機氣氛濃厚，後市亦要留意中國貨幣政策的走向。但因北水南下尋找吸引的投資對象已成大趨勢，預期假期後北水重臨，可維持穩定、長期性流入，支持港股向上，建議關注港股獨有、A股市場沒有同類的優秀企業，以及符合國策方向的長線主題，有望在3月舉行的兩會中進一步受惠。
新冠肺炎揭示了傳統醫療系統的缺口，互聯網醫療正可發揮填補的角色。疫情期間，市場對互聯網醫療的認知度及使用頻率均大幅提升，且監管條文逐步明朗，政策方針趨向支持。中國國家醫保局去年公布《關於積極推進「互聯網+」醫療服務醫保支付工作的指導意見》，全面落實互聯網醫保支付，預期線上問診及醫藥銷售的增長將會加快。
在港上市的線上醫療股各有特色，京東健康(06618)為中國最大的線上健康平台，同時最快實現盈利，規模效應明顯。而且背靠京東全國物流網絡，利好服務覆蓋及市場份額擴充。另外，美國女股神Catherine Wood旗下方舟投資(ARK Invest)增持平安好醫生(01833)引起市場注視，加上其去年下半年業績勝預期，並會加快戰略升級，具追落後空間。
中國1月新增人民幣貸款創歷史新高，增加3.58萬億元人民幣，但只略高於市場預期。此外，1月廣義貨幣供應(M2)按年增長9.4%，增速低於預期，反映中國貨幣政策逐步轉向正常，支持中國銀行間同業拆借利率維持在較高水平，這將有利於銀行淨息差，特別是對於大型國有銀行。銀行貸款又健康增長，中國銀行的前景得到改善。實際上，最新的2020年第四季行業數據已反映此趨勢。建議收集建設銀行(00939)及工商銀行(01398)。
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)