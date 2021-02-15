麥嘉嘉：可再生能源板塊值得睇好

牛年初啟，筆者祝各位讀者新一年身體健康，事事順利！

美國聯儲局主席鮑威爾出席美國國會參議院表示，鑑於美國就業市場持續走強、通脹率趨近聯儲局目標以及美國經濟增長前景面臨的風險大致平衡。聯儲局整體論調維持鴿派，利率決議及購買政策沒有變化，符合市場預期。

在經濟復甦反覆的情況下，料聯儲局不會急於退出寬鬆，至少應當等到經濟連續出現超預期復甦，而這有可能需要到2021年第二季度末才會出現，短期內聯儲局仍將維持鴿派立場不變。

另一方面，美國通脹預期升溫，促使30年期美債孳息突破兩厘，是一年來首次。預料環球央行將持續推行寬鬆的貨幣政策，並容忍較高的通脹水平，以使得經濟恢復活力。我們建議投資者重視未來可能到來的通脹升溫風險，並積極部署通脹掛鈎債券以更好地保護資產價值。

此外，拜登政府計劃重新加入對抗氣候變化的巴黎協定。中國承諾在未來10年大幅降低經濟碳密度，計劃2060年前實現淨零碳排放。由此可見，兩大主要經濟體系於氣候變化及公共衞生等領域有望合作。我們認為今年其中一個重點投資主題為可持續發展投資。

自新冠肺炎疫情爆發至今，以往被忽略的環境、社會及管治(ESG)因素逐漸獲得投資市場的關注，極端天氣變化及糧食危機等議題更是受到廣泛重視。在資產配置上，可持續發展能源具結構性增長潛力，投資者應加入與這一主題有關的資產，以達致長遠資產增值目標，可選投資範圍包括使用低碳排放能源的公司、環保基礎建設以及生產環保能源等。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人)