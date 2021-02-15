葉尚志：小米高位調整逾20%　可趁低吸納

港股經歷了1月尾的快速回打後，有逐步恢復穩定迹象，總體表現較預期來得要好，尤其是在過去一周、在港股通暫停的情況下，就更能體現出港股的總體穩定性，估計恒指支持位已在29,300點水平再次建立，後市可望延續穩好發展。

市場對於經濟復甦仍抱有較好預期，估計美國拜登政府即將推出1.9萬億美元的紓困方案，而內地的貨幣政策亦不會出現急轉彎，都有利市場保持穩定的基礎。

美國政府發出的投資限制、以及市場對其互聯網業務發展的關注，相信都是近期引發小米股價出現高位回調的原因。然而，隨着股價已逐步調整靠近至去年12月的配股價23.7元，估計支持承接力有望增強。另一方面，小米董事長雷軍亦透露，公司在2021年將擴招5,000個工程師，研發投入也將增加30%至40%，相信都有利小米繼續搶佔華為退出後的手機市場份額、以及互聯網IoT業務的發展，建議可於27元以下買入，目標價31元，止蝕位於23元。

第一上海首席策略師葉尚志