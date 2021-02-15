鄺紫珊：創新增長股將續成投資焦點

自2021年初以來，美股走勢凌厲，雖有震盪，但無阻其上升勢頭，預估今年美國經濟將持續復甦，在低利率、低通脹及復甦增長的經濟環境下，相信創新增長股將持續成為投資焦點。

今年投資主流相信仍以科技及醫療為2大投資核心，另外，消費及傳統產業，包括工業類股也可找到投資機會。由於消費習慣改變，加速電子商貿發展，而供應鏈帶動工廠建立數位化，以及生產線自動化需求亦增加市場商機。

新冠疫情期間加速採用技術解決方案，即使擺脫疫情後，預期企業將持續走向數位化，建議投資者將投資重心放在具創新能力及增長潛力的高品質公司。

數位轉型對全球經濟的影響非常大及具持續性，目前仍主要集中在科技行業，但預期這個趨勢正擴散到科技以外的產業，故深信科技業在未來各行業的變革中擔任的重要角色將在未來10年持續增長。疫情促使人們及企業改變營運方式、工作方式、消費方式，以及學習方式等，隨着滲透率及使用率不斷提高，將可加快科技投資主軸加速發展及延續。

而基礎建設有關的發展也將包括大量的科技、寬頻及5G基礎建設，故相信科技產業基本面將繼續強勁，具有創新可持續增長的企業將顛覆傳統行業。科技業的前景依然非常亮麗，科技股目前雖有較大溢價及市盈率，但其龐大的現金流及驚人的盈利能力將可持續提供支撐。

此外，未來醫療產業將更以數據為中心，治療方法將更專注精準或個人化的發展。展望未來10年，預期醫療產業將從舊的傳統產業轉型為以數字為中心、以消費者為中心。

因應疫苗接種逐漸普及，經濟活動逐漸恢復，在消費者累積的購買力可望獲得釋放，均有望加速刺激美國經濟復甦，2021年標普500企業盈利預估年增23.6%，在配合聯儲局的寬鬆貨幣政策，預期今年美股仍有表現空間，建議投資者毋須預設高點太早離場。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊