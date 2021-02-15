郭家耀：密切留意騰訊與抖音之間訴訟發展

中國國務院反壟斷委員會日前發布關於平台經濟領域的反壟斷指南，對不予禁止的經營者集中，國務院反壟斷執法機構可決定附加以下類型的限制性條件，包括剝離有形資產，剝離知識產權、技術、數據等無形資產或者剝離相關權益等結構性條件等。國務院反壟斷委員會指出，反壟斷執法機構鼓勵參與橫向壟斷協議的平台經濟領域經營者，主動報告橫向壟斷協議有關情況並提供重要證據，同時停止涉嫌違法行為並配合調查。對符合寬大適用條件的經營者，反壟斷執法機構可以減輕或者免除處罰。

國務院反壟斷委員會表示，針對近年來社會各方面反映較多的「二選一」、「大數據殺熟」等問題作出專門規定，明確相關行為是否構成壟斷行為的判斷標準。一是明確「二選一」可能構成濫用市場支配地位限定交易行為。二是明確「大數據殺熟」可能構成濫用市場支配地位差別待遇行為。

若行政機關和法律、法規授權的具有管理公共事務職能的組織在平台經濟領域濫用行政權力，實施排除、限制競爭行為，行政主體首先要承擔相應法律責任，相關平台經濟領域經營者也需要承當相應的法律責任。內地針對平台經濟的反壟斷指南塵埃落定，有助消除市場不明朗因素，投資者目光可逐漸回歸平台自身業務表現。

抖音表示，用戶對自己的數據具有絕對的、可完全控制的權利，應該遠遠高於平台的權利，不應該成為騰訊的「私產」。抖音指出，希望有關訴訟有助於釐清平台經濟如何規範競爭，完善反壟斷和反不正當競爭規制。騰訊則表示，騰訊及其產品遵循公平競爭、開放合作的理念為用戶和第三方產品提供服務。究竟社交平台的流量是屬於平台的私有資產，選是需要自由開放給其他競爭對手，今次訴訟結果將有較清晰答案，宜密切留意事態發展。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)