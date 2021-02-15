【星期二．炒啲乜】金牛年到喇！股民如何旗開得勝？

終於到迎金牛了！今日大年初四(15日)，明天(16日)港股開市，恭喜各位讀者新一年股海得勝，金銀滿屋，繼續賺個盆滿缽滿！

於農曆新年期間，美股3大指數續創收市新高，全周計，道指、標指及納指各累升1%、1.2%及1.5%。內地A股要到周四(18日)先復市；港股於春節假期前再發力，不負眾望重上3萬點大關，整個「鼠年」累升2,223點或7.95%，後市如何走勢？投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，亦可回顧過去4個「牛年」港股的表現作為借鏡，期內好壞參半，於1973年及1997年，恒指分別下挫56%及32%，而1985年及2009年則各漲20%及61%。

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