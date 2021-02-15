【星期二．炒啲乜】金牛年到喇！股民如何旗開得勝？
2021年02月15日 10:15
東網電視更多新聞短片
終於到迎金牛了！今日大年初四(15日)，明天(16日)港股開市，恭喜各位讀者新一年股海得勝，金銀滿屋，繼續賺個盆滿缽滿！
於農曆新年期間，美股3大指數續創收市新高，全周計，道指、標指及納指各累升1%、1.2%及1.5%。內地A股要到周四(18日)先復市；港股於春節假期前再發力，不負眾望重上3萬點大關，整個「鼠年」累升2,223點或7.95%，後市如何走勢？投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，亦可回顧過去4個「牛年」港股的表現作為借鏡，期內好壞參半，於1973年及1997年，恒指分別下挫56%及32%，而1985年及2009年則各漲20%及61%。
展望本周，分析指疫下繼續炒股唔炒市，其中一個焦點落在將於周四掛牌的新股諾輝健康(06606)，初步統計超購4,130倍，凍資額逾8,500億港元，均為歷來第2高，暫傳以招股價上限26.66元定價，相信仍有不少水位，有幸中獎的股民如果仲未諗定食唔食胡先，記緊留意《東網》的即市報道。
1、【陳鳳珠：料北水假後重返市場 港股或續做好】
2、【曜熊理財：牛年買基金小心風險！】
3、【陳樂怡：內銀股上季行業數據見改善 呢2隻股份可吼...】
4、【葉尚志：小米高位調整逾20% 可趁低吸納】
5、【鄺紫珊：創新增長股將續成投資焦點】
6、【郭家耀：密切留意騰訊與抖音之間訴訟發展】