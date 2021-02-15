保時捷婉拒赴內地設廠　外媒指消費企業關注中國製造風險

全球頂級跑車製造商之一--保時捷(Porsche)近期表示，排除赴中國內地設廠計劃，其行政總裁Oliver Blume解釋，只是轉移生產沒有意義，強調公司仍會為這個全球最大的市場生產最優質產品。

不過，外媒報道，此舉反映這類消費企業怕被貼上「中國製造」標籤。隨着勞力成本及政治風險上升，消費企業正嘗試避開中國，改選越南當生產基地。

外媒引述Blume指，為「德國製造」聲譽承擔更高成本是值得的，而且對內地市場而言，歐洲製造的保時捷仍然是品質保證，因此沒有必要為了節省成本到內地就地生產。

目前，除了在斯圖加特的Zuffenhausen廠外，保時捷在德國之外僅於汽車工業高度發展的斯洛伐克有產線。目前保時捷還在生產的6種車型系列，去年共售出27.2萬輛，內地約佔三分之一，而在疫下，內地市場也是保時捷去年全球唯一一個保持銷售增長的市場。

不過，澳媒認為，保時捷是對「中國製造」投下不信任票。事實上，南韓兩家電子巨頭--三星及LG亦在加大投資越南，此舉被視為可降低澳洲OLED(有機發光二極體)電視成本，加強在澳洲高端電視與顯示器市場的競爭力。