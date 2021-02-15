三大吉兆有利經濟　金牛年投資記住呢三大主題…

全球央行繼續採取寬鬆的貨幣政策，市場流動性保持暢旺，有利金牛年股市表現。在超低利率及企業盈利在去年的低比較基數促成強勁增長下，短期仍有利股市揚升。分析指出，金牛年投資者可以留意以下三大投資主題。

第一是「水浸」，皆因央行沒停手放水，市場資金氾濫，造成「錢太多」的水浸現象。去年，全球央行估計向市場合共注入了超過7萬億美元，美國聯儲局已預告2022年前不會加息，且拜登政府正在推動1.9萬億美元刺激經濟措施，可見超寬鬆政策引爆的資金狂潮尚會維持一段時間，有利股市。

其次是「要大要多」，「大」是指今年股市波動會較大；「多」是指資產要多元化配置，涉及黃金、股票、債券、外匯、甚至虛擬貨幣，以盡量分散風險。正正由於有波幅、不同資產輪流炒作，金融行業有望繼續保持榮景。

第三是「數碼化」，皆因疫下改變了商業及消閒娛樂模式，「數碼化」是全球經濟的大主題，不會因疫情過去而改變。今年全球5G會更廣泛應用，AI、物聯盟、大數據等創新科技會得到更普及的應用，電子商務、互聯網醫療及金融科技等等，是不可少得的投資門類，亦會繼續成為全球經濟增長的動力來源。