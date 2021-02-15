全球5G尚待發展　6G戰役卻已悄悄開打？

全球5G尚有待更全面的發展和應用，可各國已急不及待開展6G產業布局，估計最快2028年可進入商業應用。6G特點是全球網路無縫覆蓋，低軌衛星是關鍵技術，可配合自駕汽車、天災預測等物聯網應用。

外媒報道，南韓三星已發表6G白皮書，預計2028年完成首批6G網路商業部署。日本則在去年4月發表2025年確立6G主要技術的戰略目標，中國亦在2019年11月成立國家6G技術研發推進工作組和總體專家組，代表中國6G技術研發正式啟動。台灣的5G辦公室已升級為6G辦公室。雖然業界料6G可能要到2030年才能實現，但希望透過早期參與，讓各界提早為國際接軌做好準備。

報道引述國際電信聯盟無線電通信部門預計，今年將開始制定6G願景。業界預計，6G數據傳輸速率可能會比5G提升50倍，理論網速可達每秒1TB，且延遲最高僅0.1秒，可廣泛應用於邊緣運算、機器學習、醫療、能源和智慧城市等領域。

目前傳統衛星都是從距離地面3.6萬公里的地方發射訊號，容量相對小，而低軌道衛星因距離地面僅約幾百公里遠，訊號延遲小且容量大。未來6G的連結不會只是在人與人，將涵蓋地球所有空間，甚至包括太空，可以想成是「物聯網」的極致發揮，誰能主導6G標準，就能掌握全球經濟發展主導權，故相關發展被視為一項重要的濟競爭力指標，相關產業更是商家必爭之地。