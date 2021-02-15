王美鳳：新按保下　平均按揭成數及年期均見高位

自2019年10月政府放寬按揭保險，9成按揭由過往樓價僅限400萬元以內提高至800萬元，8成按揭則由600萬元以內提高至高達1,000萬元，釋放了不少潛在準買家置業需求，透過按保成功入市上車的人士明顯增加。根據香港按證保險數字，2020年新取用按保金額按年大幅增加近2倍。由於高成數按揭的使用率增加，市場上之平均按揭成數亦呈升勢。放寬按保前平均按揭成數約47%，2020年平均按揭成數已達57%，年內曾高達58.3%，屬於近10年新高數字，但低於樓按措施前約63%，仍屬於健康低水平。

高成數按保用家增加，加上按保計劃以年輕用家佔比較多，選用較長按揭年期以減輕每月供樓負擔的人士亦增加，銀行新批之平均按揭年期亦進一步延長。2020年平均按揭年期約27.4年，較2019年26.8年延長，其中2020年10月份數字更達27.6年，屬有紀錄以來最長，以上數字反映借款人選用長達25年及30年較長年期的比例進一步增加。

事實上，按揭年期在近十年持續出現延長趨勢，十年前平均按揭年期約20年至21年，十年間平均按揭年期逐步延長至現時達27年。選用長還款期的好處是降低每月供款金額，減輕供款負擔，亦讓借款人較易通過按揭供款要求及壓力測試。例如借款人原先希望選用20年還款期，但入息水平未能通過銀行要求，若改用30年還款期，每月供款額明顯減少，可通過壓力測試的機會便提高。以現時平均按揭額約470萬元計算，選用30年還款期對比20年還款期的每月供款減少約6,500元，減幅達28%。雖然按揭年期出現延長趨勢，但在現行樓按措施下，按揭年期不可多於30年，故此按揭年期即使再延長亦不會超於30年。

中原按揭董事總經理 王美鳳