人民幣兌每美元曾破6.4關　創32個月新高

據內地新浪財經報價，離岸人民幣兌每美元今(15日)一度升破6.4關，最高見6.3961；最新報6.4038。追蹤美元兌6種主要貨幣走勢的美匯指數(DXY)跌0.21%，報90.294。換言之，繼去年大幅升值7.1%後，人民幣自去年底以來至今再升值了1.5%。

在岸人民幣兌每美元上周三(10日)收報6.4582。

德國傳媒《新蘇黎世報》報道，儘管發生了新冠肺炎疫情，但去年中國經濟仍在增長，是人民幣表現堅挺的原因。

去年5月底，當時人們不得不支付大約7.2人民幣來兌換1美元，但到現在，與美元相比，人民幣已上漲了約10.7%。而且沒有迹象表明，未來幾個月內，人民幣會疲軟。這一發展因此為中國人民銀行未來將採取何種匯率政策提供了線索。

報道指出，大約一個月前，人行行長易綱在接受官媒採訪時宣布，人民幣匯率將更加靈活。人行實行的是有控制的浮動匯率，既不與美元掛鈎，也不自由波動。

人行正在逐步放棄其穩定兌換美元匯率的長期戰略。中美衝突以及由此帶來的不確定性使該設想具有優先權。中國不想在所謂的人民幣貶值的情況下為所謂的貨幣操縱提供論據，因此介入了外匯市場。但是貨幣過於硬挺，也不是人行的追求。

該德國媒體認為，人民幣將會繼續堅挺。原因有四個：首先，中國經濟從新冠危機的影響中復甦的速度大大快於其他主要經濟體。去年最後一個季度表現尤為強勁，增長了2.3%。推動力之一是外國對中國產品的強大需求，例如口罩、醫療設備和在家工作的計算機。中國國際收支經常項目順差因此也大大增加。

其次，與全球其他重要央行相比，中國央行明顯放寬了貨幣政策。分析指出，10年期中國國債的收益率目前與疫前的水平相若。美國則完全相反，由於聯儲局超擴張性的貨幣政策，美國國債的收益率急劇下降。沒有迹象顯示，聯儲局會改變其金錢政策。美國和中國10年期政府債券之間的利率差異很好地解釋了美元和人民幣之間的匯率發展。

第三，中國正在逐步向外國投資者開放資本帳戶。如龐大的中國債券市場是僅次於美國的全球第二大債券市場，與其他發展中經濟體相比，回報豐厚。

第四，中國貿易政策的新方向也將刺激對人民幣的需求。去年底中國與亞太地區其他14個國家達成了區域全面經濟夥伴關係(RCEP)。不久後，比利時布魯塞爾和中國達成投資協議，這表明中國正在尋求出口多元化，以便減少對美國出口的依賴，料以人民幣計價的雙邊合同數量可能會增加。

此外，中國仍然依賴以美元計價的出口產品，例如能源、農產品和原材料，但由於人民幣堅挺，進口對價格水平沒有任何壓力。因此，人行在今年的下一步行動中將有餘力採取更多措施應對實體經濟可能出現的波動。