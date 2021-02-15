內地資深銀行家李禮輝：央行數碼貨幣帶來四大變化…

內地傳媒引述資深銀行家兼金融學者李禮輝表示，目前多數國家和經濟體的央行數碼貨幣還處在研究階段，而中國的央行數碼貨幣的基本架構已經明確，包括採用間接發行模式，不必再造金融基礎設施或重構貨幣發行與管理格局，亦不必銜接不同特性的貨幣發行模式。

他指出，中國的央行數碼貨幣還採用央行中心管理模式，以保證貨幣政策傳導機制的可靠性，保證貨幣調控的效率。另外，還以「帳戶鬆耦合」加數碼錢包的方式，可以脫離銀行帳戶實現端對端的價值轉移，減輕交易環節對金融中介的依賴，並且實現可控匿名支付。

李氏認為，央行數碼貨幣將會帶來改變，其一是改變支付市場的格局，在市場化支付工具主導的市場中增加官方的支付工具，預計未來5至10年，數碼人民幣將與微信支付、支付寶、雲閃付、銀行卡等支付工具並行。在法定的貨幣形態中，增加數碼人民幣，數碼人民幣將在某些場景中替代人民幣現鈔，但人民幣現鈔不會徹底退出市場。

其次是改變銀行業競爭的格局。央行數碼貨幣技術上可以脫離網絡、脫離銀行、脫離帳戶執行價值轉移。這將導致銀行帳戶「鬆綁」，甚至可以不再需要商業銀行帳戶，不再需要商業銀行中介。金融消費者一旦減少了對銀行帳戶的依賴，就可以更加自由地選擇金融服務和金融機構，金融競爭將更加充分。金融機構過去依賴規模化經營才能獲得的成本管理和獲客能力優勢，未來將在很大程度上取決於數碼技術創新和應用的能力。這將改寫金融市場競爭的格局。同時，央行數碼貨幣可能削弱商業銀行的初始信貸能力和盈利能力

其三是改變貨幣市場監管的格局。中央銀行可以擁有實時、完整、結構化的央行數碼貨幣流通數據，有利於實現貨幣供應總量的精準調控。央行數碼貨幣資金流信息可以實時觀察、全程追蹤，從反腐敗、反洗錢、反恐融資、反逃稅的角度看，能夠達到更好的管控效果。

此外，央行數碼貨幣亦改變全球貨幣體系的格局。數碼貨幣在未來的全球數碼經濟競爭中將居於核心地位。對於發行央行數碼貨幣的國家，數碼貨幣的國際化將構成對貨幣政策設計和流動性控制的挑戰；而對於被他國數碼貨幣替代的國家，本國的主權貨幣地位將面臨威脅，貨幣政策傳導的效應將被削弱，金融的穩定性風險必將放大。