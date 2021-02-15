曠視科技冀成為中國新興科技公司代表

今年初已遞交上海科創板上市申請的曠視科技，其聯合創始人印奇接受官媒訪問時表示，AI行業非常快速地發展，而大部分要克服的困難都是很細碎，「AI之路道阻且長，但行則將至」，強調科技永遠是好的。同時期望，能成為中國新興的科技公司的代表，「未來如果帶上這個標籤會讓我和公司更加有自豪感」。

他認為，中國真正「硬核」的科技公司頗少，如果公司有一天真的成為AI企業裏面特別具代表性，或利用AI和新的技術，很本質地改變了一個行業，屆時就會有一個新的標籤。不過，他直言，「管理很有意思，但是我們欠缺還比較多」。

他指，人臉識別的相關產品是公司最早研發的技術，而公司亦是從技術做起，公司的核心能力是算法，亦建造許多產品。AI在技術上有很多不同階段，但終極而言，AI是很厲害而且能保護人類的機械人。

印奇提到，2011年時還沒有AI的概念，最初是名為「深度學習」的技術，在過去幾年間，正非常快速地成熟，但仍未達到大家對AI的期待，即AI似乎是無所不能。不過，這項技術還是只能在有限的領域裏，實現非常好的數碼化能力。

曠視科技另一受市場注目的是三名創辦人的學歷背景，印奇、唐文斌及楊沐均是出身自中國名牌大學清華大學，故亦有「學霸(即擅長學習及成績很好的人)團隊」之名。印奇坦言，「學霸」一詞在科網界是貶意詞，而學霸或是外界唯一能給的標籤，現時公司未能從這個標籤跳出來，因為未有一個新的標籤。

公司2020年10月宣布，正加強供應鏈物聯網(IoT)業務，被問到為何選擇這個領域。印奇解釋，互聯網供聯產業鏈非常發達，但日常生活中的城市、物流、製造等，仍處於二十年前相若的水平。主要由於互聯網未有對行業的本質進行革新，而AI就是對這些看似傳統，但是規模巨大的實體產業，進行升級和革新。若應用AI的倉庫，運力可以增加20%至30%，這亦是技術對企業的效益。

他提到，智能物流設備的方式愈靈活，未來可能應用的場景就愈廣泛，而潛在應用成本會愈低。市場規模要足夠大，才能孵化出一個技術。另外，閉環(Closed-loop)在營運時能更高效，更快實現收益。

被問到濫用技術的看法，印奇認為，本質上創新的新技術，一定會面臨很多治理問題，又以過去工業革命時期的蒸汽機和電力，所引伸出的勞動力替代問題作印證，當時社會思考蒸汽機和電力是對社會帶來衝擊，或是提高效益，但現在就不會有這個問題。若技術被濫用，或普遍人都不喜歡這項技術，即人們談討到AI都沒有幸福感，並令人感到害怕，屆時就沒有任何一家企業會成功。

他認為，科技永遠是好的，因為這是人類自己在探索自己的邊界，「科技讓人的生活從一點一走到今天」，而人類的歷史中，不變的軸就是技術和科技，其他很多的東西都只是融滙。