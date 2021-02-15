分析指美國與其對付中國　倒不如先解決自身問題

外媒報道，美國資深傳媒人Nicolas Kiristof 近日在《紐約時報》發表評論，反省美國問題，認為社會不平等與隨之而來的精神健康危機是最大問題，與其擔心來自中國的挑戰，應該先提高自身能力。

Kiristof的文章以「Can Biden Save Americans Like My Old Pal Mike?」為題，據講Mike是其兒時鄰居和好友，沒有受足夠教育就投入曾可獲高薪的伐木行業，但在結構性失業後透過酗酒、吸毒擺脫挫敗感，犯罪紀錄長達14頁，20年前成為遊民，去年12月因心臟病發死在街頭，僅55歲。由於他在精神狀態正常時的幽默和慷慨，有超過30位民眾自發到他曾住過的巴士候車亭悼念他。

他認為，Mike的故事是佔總人口數約1/3美國底層人士縮影，特別是工人階級，而每個人和選出來的兩黨政客都有責任。他續指出，扣除通脹因素後，美國製造業工人的每周平均薪資比2個月前的860美元還低，而在1972年12月該數字是902美元。失去好工作會使人在低薪工作中跳來跳去，每份工都做不長，而且容易導致家庭破裂和酗酒、濫用藥物，對社會結構形成破壞。

他表示，若聯邦政府規定的最低工資與通脹及生產力保持同步，現在就不應該是和1968年一樣的每小時7.25美元，而是超過22美元，大約相當於現行最低工資和飽受共和黨人批評、拜登的15美元提案總和。長期低工資結果是美國人每2.5分鐘就會有1人死於絕望，可能是酒精、毒品或自殺。在疫情過後很久，仍將與絕望的大流行對抗。

他認為大部分有利於中產階級的政策，實際上都是富人或中產階級的上層受益，政客們很少提到也常被歸納為中產階級裏的藍領或工人階級。美國人擔心來自中國的競爭挑戰，但是應對的最好方法是提高國內的能力。中國以每周1所的速度建立新的大學，而美國的大學數量正不斷減少，擁有犯罪紀錄的美國人和擁有大學學歷的美國人一樣多。據Brennab Center for Justice說法，曾被逮捕的美國人手牽手可能可以繞地球3圈，當這麼多美國人失敗時，美國就無法成功。

他建議，有5項政策可以為社會經濟地位較低者創造機會，包括國家的高品質託嬰機制、擴大升學年或職業學院之類活動並提高最低工資、擴展藥物成癮治療以拯救剩下八成尚未得到治療者、兒童津貼、全民寬頻讓每人都可方便使用網絡。當年羅斯福通過新政應對大蕭條，拜登和這代人也能在今天站起來嗎？當然可以同心協力為苦苦掙扎的美國人們提供更好的選擇，而不是讓他們爭先恐後地在國家地板上搶錢。