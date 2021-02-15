全球興起「替代食物」！繼植物肉後　植物蛋也要面世了…

繼出現「植物肉」之後，外媒報道，未來餐桌上可能還會出現「植物魚」及「植物蛋」，有廠商以豆類製造出素吞拿魚素蛋，可見「替代性食物」的風潮正愈演愈烈。

前年微軟創辦人蓋茨等人投資的素漢堡企業「超越肉類」(Beyond Meat)上市，股價飆升甚為矚目，可見這類「植物肉」不僅是新食品，亦成為新的投資標的。當時英國投資銀行巴克萊集團估計，10年內替代性肉類銷售額可能達到1,400億美元，相當於全球肉類產業的10%，或增至當前銷售額的10倍。

自此，「替代肉」產業一帆風順，尤其疫下民眾自家烹煮，着重健康食品，帶動「植物肉」需求上升，而為應付市場需求，「植物肉」變化愈來愈多，從過去單純的漢堡肉排，到現在櫃上出現了香腸、肉餅、肉醬、雞塊、乳酪甚至是鵝肝，外觀圖片強調多汁美味，若不是旁邊打上百分百植物原料製成，真看不出這些是由各種豆類製成的「植物肉」。

此外，廠商把握這個新潮流，研發「植物魚」及「植物蛋」產品。報道指美國一家研發「植物魚」的廠商--Good Catch，以多種豆類混合製造出植物吞拿魚強調提供豐富海鮮風味的植物性蛋白質，更致力保護海洋，是一種不會犧牲生命的海鮮；另食品大廠--雀巢亦在開發植物吞拿魚頭，以特殊技術製造出非常接近吞拿魚肉纖維質地的食物，並嘗試以植物為原料做出其他海鮮替代品，開始研發更多種類的海鮮及貝類產品；還有美國JUST Egg以綠豆變成「蛋液」出售，味道質地及顏色都與真正雞蛋相似，且不必擔心膽固醇；

法國2位女創業家更推出與真正雞蛋一樣有蛋白與蛋黃外觀的「植物蛋」，並研發使用塑膠及環保材質製成的蛋殼。

報道指出，與台灣很早就面世的傳統素肉不同，創新的「植物肉」特別注重仿真口感及視覺效果，除了豆類原料外，還使用食品科技技術，例如漢堡肉排加入甜菜汁及其他添加物等配方，烹調時「植物肉」除了有如真肉般流出血絲，還會產生焦香味。

雖然，這些「植物食品」口感始終於真正肉類有距離，但隨全球環保意識增強，飲食以植物產品為主，替代性食物產業的發展潛力，還是不容低估。