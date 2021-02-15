樓價UPDATES：啟德複式戶減價逾4成後租出

辣招鬆綁新樓受追捧，啟德1號(II)兩房戶，市場放盤約3個月，僅減價約30萬元，以約1,320萬元沽出，單位約3年多升值約9.7%；同區啟德OASIS KAI TAK低座B座C室複式單位減價約4萬元或約44.4%，以約50,000元租出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島3座中低層G室，實用面積約457方呎，兩房間隔，望池景，放盤約兩個月，原叫價850萬元，經議價後減價15萬元或約1.8%，終以835萬元成交，實用呎價約18,271元，屋苑2月暫錄約6宗二手買賣，現時有約120個單位放售，叫價由約700萬元起。

●西灣河鯉景灣安翠閣低層F室，實用面積約540方呎，套三房間隔，同區租客一直在區內物色單位，原業主叫價為1,000萬元，並願意多減價，終以約985萬元購入上址，實用呎價約18,241元。

●西半山嘉兆台3座高層D室，實用面積1,014方呎，套三房間隔，以2,420萬元易手，實用呎價23,866元，原業主於多年前買入單位，料帳面獲利離場。

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九龍區

●啟德1號(II)第5座高層E室，兩房間隔，實用面積約563方呎，以1,350萬元放盤約3個月後，獲外區客接洽，議價後減價約30萬元，以約1,320萬元成交，實用呎價約23,446元，新買家為首置客，原業主於2017年11月以約1,202.8萬元購入，轉售帳面賺約117.2萬元，物業升值約9.7%。

●啟德OASIS KAI TAK低座B座C室複式單位，套四房間隔，附設420方呎花園，實用面積約1,437方呎，以約90,000元放盤7個月後，獲區外客接洽，議價後減價約4萬元或約44.4%，以約50,000元租出，實用呎租約34.8元，新租客為夫婦，睇樓1次後即決定承租 。

●將軍澳清水灣半島6座中高層C室，實用面積約525方呎，兩房間隔，望海景，原先以780萬元放盤，經議價後累減17萬元或約2.2%，新近以763萬元獲外區客承接，實用呎價約14,533元，屋苑2月至今暫錄約兩宗二手買賣，現時有約85個單位放售，叫價由720萬元起。

●鑽石山居屋龍蟠苑C座高層5室，實用面積383方呎，兩房一廳間隔，已補價自由市場原先開價608萬元，累減30萬元，減幅4.9%，終以578萬元成交，實用呎價15,091元，原業主於2012年購入上址，當時作價260萬元(已補地價)，持貨9年至今沽貨，帳面獲利318萬元，單位期內升值1.2倍。

●馬頭角君柏1座中層B室，實用面積1,687方呎，四房雙套房間隔，另設儲物房及工人套房，不包管理費，以42,715元租出，實用呎價25元，若計及管理費，料新租客每月需付約52,000元，而租客為大公司高層，屬專業人士，租金穩定，業主才願意平價租出單位。

●九龍塘翠麗苑中層B3單位，實用面積487方呎，兩房間隔，連1個車位，吸引用家承接，成交價約912萬元，實用呎價約18,727元，原業主於2005年3月斥資215萬元入市，轉手帳面獲利約697萬元，帳面升值約324%。

●旺角SKYPARK低層B5室，實用面積約404方呎，一房間隔，望樓景，原先叫租18,000元，經議價後減價2,200元或12.2%，最終以15,800元租出，實用呎租約39元，原業主於2016年9月以約609萬元購入，現享租金回報約3.1厘

●土瓜灣喜點中層C室，實用面積約327方呎，一房間隔，原先叫價680萬元，經議價後減價30萬元或約4.4%，以650萬元沽出，實用呎價約19,878元，原業主於2015年5月以約480.3萬元購入，持貨5年轉手帳面獲利約169.7萬元，物業升值約35%。

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新界區

●東涌東環6B座高層3室，實用面積約472方呎，兩房間隔，望樓景，日前以約660萬元易主，實用呎價約13,983元，原業主於2015年1月以約562.2萬元購入，持貨約6年轉手帳面獲利約97.8萬元，賺價逾17%，屋苑目前約有180個放盤，入場費由570萬元起。

●深井碧堤半島5座高層F室，實用面積約526方呎，兩房間隔，去年9月放售，原先叫價760萬元，經議價後減價10萬元或1%，新近以750萬元獲承接，實用呎價約14,259元，原業主於2010年7月以約331萬元購入，持貨11年轉手帳面獲利約419萬元，物業升值近1.3倍。

●屯門居屋新圍苑A座低層1室，實用面積554方呎，三房間隔，區內換樓客見屋苑鄰近小朋友讀書地方，加上熟悉附近環境，決定於已補價自由市場以495萬元購入上址作自住之用，實用呎價為8,935元。

●屯門居屋兆禧苑C座低層15室，實用面積415方呎，兩房一廳間隔，新買家為區內準婚客，由於單位無法睇樓，參考該單位內籠照片及同類型單位間隔後，決定以已補價自由市場價405萬元購入上址自用，實用呎價9,759元，稍低於市價。

●元朗朗庭園1座高層C室，實用面積432方呎，兩房間隔，叫價590萬元，零議價情況下沽出，實用呎價13,657元，新買家為上車客，原業主於2014年4月以348萬元買入，持貨約7年轉售帳面獲利242萬元或近70%。

●大埔中心2座中層B室，實用面積361方呎，兩房間隔，望樓景，原開價590萬元，放盤約半年，累減70萬元，減幅達11%，最終以520萬元成交，實用呎價14,404元，原業主早於1991年12月購入上述單位，當時作價108萬元，持貨逾29年至今沽售，帳面獲利412萬元。

●馬鞍山翠擁華庭5座中層D室，實用面積693方呎，套三房連套房間隔，以843萬元易手，實用呎價12,165元，原業主於2011年以435萬元購入，持貨10年沽出帳面獲利408萬元，單位升值約94%。