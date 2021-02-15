新盤UPDATES：Silversands特色戶呎售2.4萬創新高

新春佳節氣氛仍濃厚，發展商已急不及待籌備推盤，新界西北區大型上車項目的收票反應持續理想，日內料將落實新銷售安排，最快周末進行次輪銷售。同時，多個市區盤亦全速部署出籠，勢進一步推動一手市況轉活。

●帝御‧嵐天料周末次輪銷售 暫錄4073票登記

農曆新年長假快將完結，多個新盤隨即部署新一輪銷售攻勢。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，屯門帝御•嵐天加推單位至今錄得4,073張入票登記，當中地產代理入票佔30張。

該盤於農曆新年前展開首輪銷售，成績理想，料有機會於日內落實次輪銷售安排，最快本周末進行新一輪售樓。發展商為回應需求，早前已加推5號價單共112伙應市，包括20伙開放式、41伙一房及51伙一房半單位，最低售價為第7座3樓單位11，屬開放式間隔，實用面積213方呎，折實售價329.96萬港元。價單顯示，整批單位折實平均呎價15,838元，折實呎價由約14,338至20,235元。

●Silversands地下連平台特色戶呎售2.4萬元創新高

特色單位備受追捧。信和置業（00083）旗下馬鞍山Silversands，剛售出5A座地下E室連平台特色戶，單位為一房間隔，實用面積267方呎，平台面積103方呎，成交價640.81萬元，呎價2.4萬元創項目特色戶新高。項目推售以來，特色戶呎價屢創新高，一星期內再度破頂。樓盤至今累售40伙，套現逾3億元。

●觀塘凱滙第2期單日連沽2伙

新春長假一手交投氣氛不俗。信和置業（00083）旗下觀塘凱滙第2期，今日連沽2伙，其中第5座18樓H單位，實用面積722方呎，成交價1,505.01萬元，呎價20,845元。而3座17樓L單位，實用面積592方呎，售價1,252.81萬元，呎價21,162元。項目兩期至今累售1,695伙，套現逾211億元。

●啟德嘉峯匯年內速沽109伙 累積套現逾85億

至於同系大埔白石角嘉熙，今年以來售出19伙，累售985伙，套現約85億元。公司今年將有多個全新項目推出市場，共涉逾5,500伙。當中獨資發展的九龍嘉林邊道2號豪宅項目，將於第一至第二季以現樓形式推售，提供5個洋房單位，每伙面積逾4,000方呎。