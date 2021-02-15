結構性「牛市」來襲　股民反而冇啖好食？

股市牛年能否延續鼠年強勢「牛」下去還有待觀察，之前因疫情擾亂供應而節節上漲的牛肉價格就似乎真的會呈現「結構性牛市」，原因包括飼料價上漲推高牛隻養殖成本，以及內地人需求與日俱增。環球央行過去多年不斷印鈔已導致百物騰貴，喜歡吃牛肉的市民實在要想辦法保障購買力。

內媒報道，臨近農曆新年，豬肉、牛肉和羊肉價格又再上漲，其中牛肉和羊肉更是連環「破頂」，前者今年首周平均價格為每公斤76.95元人民幣，按年上漲9.2%，於是民間把現象戲稱為「豬堅強、牛魔王、羊貴妃」。

事實上，近年內地肉類消費結構出現顯著變化之一，就是牛肉消費量持續上升，其在紅肉類消費的比重，在2015年只有9.7%，但在2020年已躍升至14.8%，並取代愛「鋸扒」的美國成為全球最大牛肉進口國。分析指，上述期間非洲豬瘟席捲內地，令民眾改吃牛是一個「催化劑」，但這與亞洲地區人均收入增長和飲食愈趨西化脗合。

誠然，「牛魔王」大受追捧的背後，亦與新冠肺炎疫情擾亂海外供應有關。由於內地經濟率先從疫情幽谷反彈，餐飲行業逐漸回復正常，但進口牛肉追不上需求。更重要的是，內地活牛產量增長有限，供給一直趨緊，養殖成本又居高不下，導致牛犢價格逐年上漲，推高出欄活牛價，偏偏去年中起內地多處爆發「牛結節性皮膚病」疫情，即使「中招」牛隻死亡率不高，問題是牠們恐因此不育或流產，不利供應。

商品研究與經紀商Allendale首席策略師Rich Nelson直言牛肉行情還「有排牛」，「未來2至4年，活牛和牛肉價格上漲大致已成定局」。不過，這輪漲勢不能再歸咎於疫情，而是玉米飼料價格爆升所致，因巴西及烏克蘭等玉米大國供應不足之際，內地又大舉進口玉米餵豬。

事實上，據外媒報道，一些牧場東主眼見飼料價節節上升，索性放牛吃草，一改原先在牛棚用穀物養肥牠們再送去屠房做法，或令市面上的牛肉來貨減少。迄今美國活牛價已漲逾4%，市場相信可望隨着美國和亞洲需求上升而持續高企。據外電引述美國農業部資料指，本年美國牛肉產量可能增加不夠1%，就算全球產量可望增加2%，也趕不上需求增速。

講到飼料成本，內地部分意見關注「人畜爭糧」的風險，事關飼料用糧佔全國糧食總產量的比重，已從上世紀50年代的20%漲至40%，10年後或再攀至56.5%，短期先令民眾「捱貴肉」或威脅養殖戶的利潤，而中長期看，據北京大學中國農業政策研究中心主任黃季焜稱，內地糧食安全的根本問題是飼料糧短缺。

分析指，即使內地有能力保障大米和小麥供應，惟玉米供需長期緊張，要保持90%以上的自給率相當吃力；而大豆目前也有80%以上靠進口，產需缺口恐再進一步擴大。