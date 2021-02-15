兩大冧市指標響警　美股處20年來最危水平

隨着美股迭創新高，摩根大通的「跨資產投資者自滿程度」指標正在接近互聯網泡沫破裂以來的最高水平，反映全球投資者的恐懼情緒處在20年以來的最低水平，而貪婪程度則可能處在頂峰。

摩根的策略師表示，儘管對這種狂熱的市場表現發出了警告，同時指出現在股市漲勢可能會出現「停頓」，但另一方面沒有理由認為由釋放數萬億美元資金所引發的漲勢會出現實質性的回落。眼前主要的風險是，一旦就業和通脹回歸目標水平，聯儲局將逐漸縮減債券購買，但這要到今年晚些時候才有可能。

與此同時，近日「巴菲特指標」再次發出了預警信號，提醒投資者是時候在其他人貪婪的時候保持謹慎了。

所謂的「巴菲特指標」(Buffett Indictator)是以股市總市值佔國內生產總值(GDP)的比率，來評估股市估值，而代表股市是Wilshire 5000指數的總市值，該指標在2019年時首次超越科網泡沫時期的高峰。該指數過去幾十年來它一直呈現出攀升趨勢，並在2019年首次突破了之前互聯網時代的峰值。

最近，這個指標升到了預警區間，美國股市總市值比美國預估GDP的兩倍還要多，指數已經突破了長期趨勢水平。