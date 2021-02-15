致富智庫：樂觀抗逆　新年富足豐收

香港2019年經歷社會動盪，去年加上一場世紀疫情，致使經濟創史上最長衰退期，相信不少港人心裏憂愁，不過面對逃離不了的雙重逆境，與其悲傷度日，新一年倒不如快樂一點吧！應該怎樣做？羨慕有錢人唔使愁？人生有「快樂曲線」？不妨參詳一下！

【避開9件事防自我退化】

世事難料，要闖過難關，也許很多人都會思考怎樣做可以令自己變得更好，例如怎樣可以更快樂、更有生產力、更聰明，甚至更有錢……簡單地說，就是防止自己退化！原來科學家早已做了一系列統計及研究，並得出以下9點，如果不斷重複犯下這些事情，莫說聰明、快樂及有錢，你只會變得更窮更蠢更悲。

1.睡眠質素差

心理學家提醒，如果大腦一直處於疲倦狀態，對短期及長期記憶會有一定負面影響，並且令人的注意力及籌劃能力變差，長遠更會影響創新能力。故此，就算目前煩惱多多，也不要讓自己長期睡眠質素欠佳，這只會令你魅力大減。

2.攝取過多糖

食得多甜食不但易蛀牙，亦會影響大腦表現。研究指，血糖過多會影響記憶力。謹記「健康才是火車頭」。

3.高脂飲食

除了上述提到的「糖」，亦不要吃太多蛋糕或煎炸食品，有研究用老鼠做實驗後得出，高脂飲食會嚴重影響認知能力及靈活性。

4.一心多用

研究發現，「一心多用」不但會影響生產力，更會影響心理，使大腦疲於奔命。由於大腦會控制情緒、影響決策及同理心等，一旦大腦長期疲勞，最終將影響記憶力。

5.開會

不停開會其實是「低IQ」行為，隨時令人的智商倒退，尤其是一大群女性。研究指，長時間開會只會讓你變蠢或笨拙。

6.使用PowerPoint

有研究指出，PowerPoint不是太好的發明，這會使討論窒息、過程不能產生批判思考，亦不能得出具思考性的決策。因此，若是重大決定，不妨採用「原始方法」，簡單地坐下討論吧！

7.壓力過大

過大的壓力會產生激素，令大腦更難有新記憶。謹記放鬆！明天的憂慮，明天才算吧！

8.追求全知全能

不要追求自己是全知全能，沒有人能在全部範圍上出眾，即使單計金融學這科，亦不能全部也學懂，記着團隊精神遠勝單打獨鬥。

9.作息不定時

如果你是空姐、空中少爺或醫護界等經常返不同時間的工種，作息不定時，就要留意長遠會影響認知能力。如果不能避免，就需好好利用「小休」時間。

【人生6個階段財政有數得計】

面對世紀疫情，或許讓不少人重新靜下來「思考人生」。有大型投資銀行就曾發表報告，將人生分成6個階段。不同階段，就主宰着你與金錢怎樣「追追趕趕、高高低低」，欠多少、賺多少、使多少、儲多少，條數一幅圖睇晒。

睇完這6個階段，仍心驚膽戰去與錢建立親厚關係？醒多幅「各年齡對經濟貢獻」圖給你，看看自己生命流程去到哪裏。

人的年紀愈大，生產力就愈低，這是正常的情況，但原來在40至50歲左右，生產力愈高，壓力就愈大。它們當中就夾雜着微妙的關係，就是「快樂」！

美國全國經濟研究局（NBER）曾發布研究報告，在調查了全世界132個國家或地區後，分析出幸福感和年齡、經濟狀況、工作發展與健康狀況的因素，結果發現47歲是人生最悲的時刻。主要原因是這個時刻剛好處於中年，陷入「距離退休仍早、但工作難突破」的尷尬階段。

小童及老年人最幸福

專家又發現，世上無論是已發展國家或發展中國家，都有一個差不多的「幸福曲線」。

所謂「幸福」，是經濟狀況、健康、家庭關係等相加，如美國和英國等發達國，最低落且不幸福年紀是47.2歲；發展中國家則在48.2歲。換言之，中年危機是存在。

研究又發現，最幸福的年紀，一定是最無憂無慮的童年，故「幸福曲線」由18歲成年開始，其幸福感就由「見頂」後一直走下坡，因這個階段正是考試升學壓力沉重、接下年又要進入社會職場，人生考驗正式開始。不過，直到退休、告別職場而又能夠安排好退休人生時，專家發現，60多歲的「幸福感」會再開始爬升。因此，除了童年外，這時的人生是最快樂。

專家又發現，幸福曲線和結婚與否是有正面影響，即已婚比未婚幸福得多，因為有人能分擔難題。不幸福的狀況則包括失業、離婚、社會危機等，而這些問題一旦到了中年，往往就不能如年輕時般輕鬆、坦然看待。

專家認為，造成「中年」幸福指數走下坡的原因，很多與承擔責任有關，例如一方面要照顧年紀老邁的父母，另一方面要顧及正在求學、甚至處於反叛階段的孩子。這就使到「中年人」在追求事業和生活之間難以取得平衡，並會經常感到挫折。

《幸福曲線》（The Happiness Curve）的作者Jonathan Rauch說：「幸福曲線一般呈現U形，會隨着年紀和獨立而改變；40至50歲時人的幸福感最低，但之後年紀愈長，幸福感也會提高。」或許，人生就是這樣，每個人也有獨特的難題。與其愁眉苦臉，倒不如從容面對！

【富有與快樂掛鈎成最大贏家】

是否真的要做到億萬富豪才是「富有」，才最快樂？每個人對金錢有不同定義。外媒引述研究報告指出，不用執着要成為全世界1%的頂級富豪，太有錢未必一定最快樂，可以嘗試將「富有」與「快樂」掛鈎，就可成為真正有錢人！怎樣將「富有」與「快樂」掛鈎，以下7點做得到嗎？

1.沒憂愁 睡得好

不要一味只羨慕他人，白手興家富豪Anthony Hsieh指，見過無數收入豐厚但卻欠債纍纍、不能過舒適生活的人。其實只要能過着自覺滿意的生活，每月有錢剩、不用憂愁、睡得好，已經活得比有錢人更富有。

2.儲到錢

《富爸爸‧窮爸爸》作者羅伯特‧清崎說：「很多人對真實生活有誤解，不是能賺多少錢，而是能保留多少錢。」這觀念很重要，有不少人中六合彩後變窮、很多出色運動員退役後破產。「不要被事實表面蒙騙，很多人是金玉其外，能剩到錢的人才是真實生活的贏家。」

3.能買自己需要的

錢永遠也不夠用？其實只因永遠有想買的東西。事實上，有很多只是不切實際的奢望，真正所需要的並不是那麼多。只要每日能買到生活基本所需後，仍能有錢剩下來，已十分理想。須知道很多人連基本生活也難解決，以美國為例，33%人冇錢剩。

4.寓工作於娛樂

若可以寓工作於娛樂，不是純粹看幾錢人工，那即使未必是億萬富豪，生活已很富有。

5.夠錢退休 仔女生性

退休從來都是十分「昂貴」，因為一下子沒有收入，而且退休生活可以很漫長，假設是65歲退下來，在退休之前起碼要儲到20年「糧草」。須知道有很多人想退也不能。故此，若能儲到足夠金錢，又或者兒女十分生性懂得照顧你，那就已比很多富豪更有福氣。

6.懂得錢搵錢

當能夠儲錢、量入為出後，更能夠理財「錢搵錢」，不會被怎樣理財而「卡住」，基本上就一定是個有錢人。

7.視金錢為「盟友」

很多人對金錢的觀念較負面，總覺得「貪錢」是罪惡，這可能與小時候教育有關。不過，另一白手興家富豪Steve Siebold說：「請不要把錢看作那麼骯髒，反而應把錢當作朋友，有錢可幫助更多人。」有錢人從不當金錢是敵人，當有這觀念時，已無異於有錢人。

請謹記，未必是億萬富豪才算「富有」，你其實也很富有！