東方日報B1：恒指牛年望衝37000關　卓百德睇好舊經濟股

雖然抗疫之戰未打贏,但各地疫苗接種工作陸續展開,加上經濟逐步恢復,全球資產價格更是水漲船高。有「星級分析員」之稱的Portwood Capital董事總經理卓百德看好新興股市牛年跑贏美股,其中估值便宜的恒生指數今年更有望升穿35,000點,最高或見37,000點,將較港股歷史最高位33,484點還要高約一成或逾3,500點。

卓百德接受本報訪問時解釋,亞洲經濟恢復速度料快過歐美,加上這些市場的估值普遍低於美股,將吸引全球資金流入。他相信,港股市盈率仍可從現水平再升10至15%,加上經濟復甦帶動企業盈利或反彈6至8%,由此推算,恒指最高或升至37,000點。他的看法如此樂觀,很大程度在於他相信估值依舊低殘的舊經濟板塊將迎來新一輪的升浪,「現時只要市場對於舊經濟股的興趣稍為增加,就可以為指數表現帶來很大的改變」。

實際上,全球資金已重新關注舊經濟板塊。他續指出,鐵礦石等大宗商品價格以過去10年未曾見過的速度飆升,全球股市與農業相關板塊亦正在上升,相信銀行、零售及地產等其他舊經濟股飆升的勢頭將加快(momentum will pick up at pace),此不意味科技股會「大冧」,只是表現難如去年般勇猛。

卓百德直言,全球息口低企,於債市要有一厘斬獲已很難,反觀港股企業,尤其是傳統舊經濟股的股息回報率往往多達4至5厘,慨嘆「世間何處找到」(Where in the world can I find that?),直指要尋找抵買、兼有相等回報的投資更是難上加難。而全球的「基金大佬」逐步調整資產配置,將更多資金由成長股轉移至價值股,預計這些平衡投資組合的舉動(rebalancing exercise)仍會持續,也相信市場很快會把目光投向舊經濟股,不妨跟隨這些大戶,把更多資金投放在新興市場及舊經濟股。

他相信,美國早前通過的1.9萬億美元救市方案,將會注入實體經濟,繼而達財富重新分配之效,美國經濟勢迎來強勁反彈,惟美元依然會持續走弱,兩者皆利好新興市場。再者,全球央行大力「放水」,原油、鋼鐵甚至晶片價格上升,全球通貨膨脹注定升溫,香港也無法獨善其身,從而利好股市。

港股今年初之所以能重返3萬點大關,與「北水」大幅湧港不無關係。「基金教父」雷賢達相信,股市還未形成泡沫,原因是全球資金對中港資產配置仍低,內地於國際股債指數比重不斷擴大,出口表現強勁帶動人民幣持續呈強,料資金持續流入中國資產。他看好今年港股「由頭升到尾」,預計全年恒指波幅約6,000點,料於32,000至33,000點游走;若新舊經濟股能「雙翼齊飛」,更有望突破2018年初創下的歷史高位33,484點。

雷氏續指,新經濟股盈利能力普遍維持強勁,料持續獲「北水」青睞,而只要經濟有更多好轉迹象,舊經濟板塊則有望反彈。他相信,美國聯儲局短期內不會收緊流動性,惟警告一旦美國10年期國債孳息率升穿1.5厘,則對科技股構成較深的回吐壓力。

本報統計顯示,過去4個牛年恒指紅盤(農曆新年假期後首個交易日)及全年上升的機會都只是50%,但俗稱「黑期」的新加坡港股期指周一跟隨外圍做好而觸及30,600點水平,比恒指上周四收市「高水」超過400點。

