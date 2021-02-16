道指期貨早段稍回　港股外圍突破30500水平

美股近期強勢，3大指數上周五(12日)再創收市新高後，美股周一(15日)為假期休市，道指期貨在周二(16日)亞洲時段開市報31,568點，跌19點；標指期貨報3,939點，跌1點。

港股外圍方面，俗稱「黑期」的新加坡港股期指現報30,582點，升61點。港股ADR指數在上周五收市做好，按比例計算，收報30,470點，較港上周四(11日)收市高297點或0.98%。

至於近日急升的虛擬貨幣比特幣高位回落，報48,257美元，跌802美元或1.7%。

事實上，美股估值已達到嚴重高估的水平，而通脹和債息上升正是近期備受投資者關注的兩大風險因素。

美國政府勢推新一輪紓困案將提振經濟之餘，亦預料會推高通脹和債息，10年期美債孳息上周觸及1.2厘，是去年3月以來首見。債息急升，會對股市以至樓市帶來影響。股市方面，債息上升將增加債券對「食息一族」的吸引力，可能對派息股構成壓力。市場亦憂慮經濟持續加速，可能促使聯儲局提早調整幣策。

聯儲局本周將公布上次議息會議紀錄，投資者或可從中窺探當局對通脹的看法。美國本周出爐的生產物價指數(PPI)雖然一般而言不是重大數據，亦值得注意。

至於聯儲局上周五公布今年銀行壓力測試的詳情，將假設在嚴重衰退的情境下業界的抵禦能力，包括失業率較水平急升逾4個百分點至11%、股市重挫逾一半，以及商業房地產價值急跌40%，測試結果料6月底前公布。